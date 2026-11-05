Тікток на тлі танку під Бахмутом: ветеран Назар Грабар розповів про абсурдне прохання від Міноборони та що він відповів

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюЗарплати членів уряду у вересніOBOZ.UA дізнався про нові зарплати міністрів: у кого і яка найбільшаДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуХто з правоохоронців прикривав колцентри та катування людей. Ілюстративне фото.Нові злочини у справі "Карфаген": розкрито імена ще кількох фігурантів масштабної злочинної афериВодія "швидкої", який привіз Молоду на Петропавлівську Борщагівку, взяли під варту: деталі справиВодія "швидкої", який привіз Молоду на Петропавлівську Борщагівку, взяли під варту: деталі справи"Знайде своїх покупців": у Кремлі відреагували на чутки про зрив дизельної угоди з Трампом"Знайде своїх покупців": у Кремлі відреагували на чутки про зрив дизельної угоди з ТрампомПутін змушений іти на переговори та закінчувати війну: інтерв’ю з КурносовоюПутін змушений іти на переговори та закінчувати війну: інтерв’ю з Курносовою"Сьогодні-завтра здохну": ГУР перехопило розмову окупантів, яка викрила настрої в армії Путіна"Сьогодні-завтра здохну": ГУР перехопило розмову окупантів, яка викрила настрої в армії ПутінаІлюстрація - заправлення автоУкраїнські АЗС оновили ціни на бензин: скільки тепер коштує літр
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Тікток на тлі танку під Бахмутом: ветеран Назар Грабар розповів про абсурдне прохання від Міноборони та що він відповів

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
312
Тікток на тлі танку під Бахмутом: ветеран Назар Грабар розповів про абсурдне прохання від Міноборони та що він відповів
Назар Грабар розкрив абсурдне прохання від Міноборони, з яким до нього звернулися під час служби на передовій. Джерело: instagram.com/nazargrabar

Український актор та колишній військовослужбовець Назар Грабар пригадав обурливе прохання від Міністерства оборони України, з якими до нього звернулися у період служби на передовій. У відомстві хотіли, щоб ветеран записав ролик на тлі танку та впевнено висловився про контрнаступ ЗСУ.

За словами Грабара, коли він почув такий запит, відчув настільки сильну злість, що навіть не стримався від різкої відповіді представникам Міноборони. Про це він розповів в інтерв'ю Аліні Доротюк.

"Ще коли я був військовим на передку, мені через менеджера написали від Міноборони, щоб я зняв відео у формі на тлі танку в Тікток. Типу: "Ми йдемо в контрнаступ. Ми – Збройні Сили". Мене це настільки розізлило, що я сказав: "А Міноборони не хоче свою роботу виконувати? Чи в нас контрнаступ тільки в Тіктоці?". І відмовився це робити", – поділився актор.

Читайте також
Анастасія КакунАнастасія Какун
12,5 т.
Zi Faamelu, відома колись як Борис Апрєль, запустила власне шоу на весь світ: про що воно буде та який вигляд нині має зірка "Фабрики"
12,5 т.
Zi Faamelu, відома колись як Борис Апрєль, запустила власне шоу на весь світ: про що воно буде та який вигляд нині має зірка "Фабрики"
Анастасія КакунАнастасія Какун
6,9 т.
Дружина Володимира Остапчука показала рідкісне фото його сина Евана від першого шлюбу
6,9 т.
Дружина Володимира Остапчука показала рідкісне фото його сина Евана від першого шлюбу
Анастасія КакунАнастасія Какун
3,5 т.
Мобілізований Олександр Кварта, який часто виїжджає за кордон, розсекретив свою роль у ЗСУ та пояснив, у чому різниця між ним і Козловським
3,5 т.
Мобілізований Олександр Кварта, який часто виїжджає за кордон, розсекретив свою роль у ЗСУ та пояснив, у чому різниця між ним і Козловським

Як підкреслив Назар Грабар, у той період він абсолютно не відчував страху перед представниками відомства. Ветеран мав чітке переконання, що йому нічого не зможуть зробити. Навіть переведення в "гарячі" точки фронту його не бентежило, бо він вже служив під Бахмутом Донецької області.

Тікток на тлі танку під Бахмутом: ветеран Назар Грабар розповів про абсурдне прохання від Міноборони та що він відповів

Грабара розлютило прохання Міноборони зняти відео на тлі танку про контрнаступ. Джерело: Скриншот

Водночас Грабар вважає, що в українському публічному просторі має існувати така-собі пропаганда, яка зміцнюватиме дух суспільства й мотивуватиме доєднуватися до війська. Однак, за словами актора, ці ідеї мають просуватися не через "виконання пісень у пікселі". Гарним прикладом поширення потрібних наративів він назвав вчинок бригадного генерала Андрія Білецького, який не робив гучних анонсів про операцію "Вівальді", а розповів про результат.

Нагадаємо, що Назар Грабар став на захист України зі зброєю в руках у 2022 році. Спершу він із братом вступив до Закарпатської ТрО, а згодом став командиром штурмового відділення 101-шої окремої бригади охорони Генерального штабу імені генерал-полковника Геннадія Воробйова. 

Тікток на тлі танку під Бахмутом: ветеран Назар Грабар розповів про абсурдне прохання від Міноборони та що він відповів

Актор доєднався до війська в 2022 році. Джерело: instagram.com/nazargrabar

У 2023 році Назар Грабар звільнився у запас, що стало приводом для деяких користувачів мережі накинутися на нього з хейтом. Актор почав отримувати багато критики, на кшталт: "Тікток-воїн, навоювався, ходиш по інтерв'ю", тож вирішив розставити всі крапки над "і".

"Звільнився в запас за новим законом, через втрату брата на фронті (24 грудня 2022 року під Бахмутом загинув Ілля Грабар. – Ред.). Через те, що я останній чоловік у сім'ї – годувальник. Це стаття 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу. Закон 8009. Мені багато разів писали: "Як ти це зробив? Тому що ти медійний?" Ні, не тому. Генштабу пох*р, хто я. Я солдат, тому все має бути за законом", – говорив ветеран.

Тікток на тлі танку під Бахмутом: ветеран Назар Грабар розповів про абсурдне прохання від Міноборони та що він відповів

Назар Грабар звільнився в запас. Джерело: instagram.com/nazargrabar

Тоді Грабар також наголошував, що досі перебуває на обліку в військкоматі, тож його можуть знову мобілізувати. Як зазначив актор, він готовий до такого сценарію та за необхідності буде готовий повернутися на фронт.

Як раніше розповів OBOZ.UA, під час служби Назар Грабар отримував відзнаки від тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, однак ніколи не ставився до подібних медалей як до чогось надзвичайного. За словами ветерана, військові значно більше цінують нагородну вогнепальну зброю – пістолет або іншу зброю, яку вручають за особливі заслуги. 

Схожі теми
Зірки шоу-бізнесуМіністерство оборони УкраїниВетерани війни в Україніакторінтерв`юНазар ГрабарНазар Грабар
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!