''Те, що надихає всіх нас'': Зеленський відзначив державною нагородою Дарію Астаф'єву, яка читала радіодиктант, та інших митців

9 листопада з нагоди Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками культурної спільноти та відзначив їх державними нагородами. Понад 30 осіб отримали ордени й медалі, понад 40 – почесні звання.

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Серед нагороджених – волонтерка, співачка, телеведуча, засновниця книжкового застосунку UnderBooks Дарія Астаф'єва. На сайті ОП повідомляється, що зірка удостоєна ордена княгині Ольги ІІІ ступеня.

Із 2022 року вона активно займається волонтерською діяльністю, допомагає армії. У 2023-му запустила мобільний застосунок для читання та прослуховування української літератури UnderBooks, а в жовтні цього року стала однією з двох читців Радіодиктанту національної єдності.

Таку ж нагороду вручено Ярославі Гресь, громадській діячці, керівниці інтерактивних виставок Ukraine WOW і "Той день". З початком повномасштабного вторгнення РФ вона стала керівницею та координаторкою фандрейзингової платформи United24.

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На урочистому нагородженні в день професійного свята були й артисти, рішення про відзначення яких президент ухвалив раніше. Зокрема:

– учасники гурту "ДахаБраха" Марко Галаневич та Олена Цибульська;

– музикант Тарас Тополя;

– дизайнерка Валерія Гузема, голова БО "Благодійний фонд Валерії Гуземи";

– письменник Любко Дереш та інші.

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Окрім того, президент передав орден "Золота Зірка" мамі письменника, перекладача та громадського діяча Володимира Вакуленка, яким він нагороджений посмертно.

"Всіх нас об'єднує розуміння, що культура й мистецтво дуже потрібні та важливі. Це голос. Там, де Україну не чутно, там, де не всі нас розуміють, саме голос мистецтва, культури, живопису, кіно – все те, що надихає всіх нас всередині держави, і те, що звучить сьогодні за кордоном, – має великий вплив.

Дякую українським митцям за все, що ви робите: за поширення правди за кордоном про те, що відбувається в нашій країні, за підтримку духу українців всередині країни", – заявив Зеленський.

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Зазначимо, що, відповідно до указу №1100/2026:

ордени князя Ярослава Мудрого V ступеня отримали троє осіб;

отримали троє осіб; ордени "За заслуги" ІІ ступеня – ще троє;

– ще троє; "За заслуги" ІІІ ступеня – 16;

– 16; ордени княгині Ольги ІІІ ступеня – 11;

– 11; медаль "За працю і звитягу" – одна особа.

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Ще один артист буде носити звання народного, а заслуженого – 11. Заслуженими діячами мистецтв президент призначив десятьох українців, заслуженими майстрами народної творчості – чотирьох. Заслуженими працівниками культури стали 20 громадян.

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Повний список митців, відзначених президентським указом №1100/2026:

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Як писав OBOZ.UA, на початку листопада Володимир Зеленський нагородив орденом княгині Ольги І ступеня першу леді Сполучених Штатів Америки Меланію Трамп. Почесної державної нагороди вона була удостоєна за організацію гуманітарної місії в окупованих Олешках Херсонської області й особистий внесок у підтримку України.