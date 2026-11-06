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Таємниця особистого життя Кончити Вурст: що відомо про нове кохання переможниці Євробачення, яка живе з ВІЛ

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
264
Таємниця особистого життя Кончити Вурст: що відомо про нове кохання переможниці Євробачення, яка живе з ВІЛ
Що відомо про партнера Кончити Вурст, яка приховує особисте життя

6 листопада австрійському співаку Томасу Нойвірту, який здобув широку популярність завдяки перемозі на Євробаченні 2014 в ефектному образі Кончити Вурст, виповнилося 38 років. З'явившись на сцені в апмлуа бородатої "жінки", він став справжнім феноменом конкурсу й опинився під пильною увагою публіки, однак, незважаючи на це, тривалий час зберігав своє осбисте життя в таємниці.

Лише навесні цього року Кончита Вурст здивувала зізнанням про те, що її серце більше не вільне. Що відомо про нове кохання зірки, читайте в матеріалі OBOZ.UA.

Таємниця особистого життя Кончити Вурст: що відомо про нове кохання переможниці Євробачення, яка живе з ВІЛ

Кончита Вурст розсекретила, що її серце не вільне

В ефірі власного подкасту Bussi Bla Bla дрег-квін обговорювала сердечні справи з іншим труімфатором Євробачення Йоганнесом Пічем, відомим як JJ. Співак не соромиться розповідати про свої стосунки в публічному просторі й така відвертість, схоже, надихнула Кончіту Вурст поділитися одкровенням.

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"Я хочу оголосити, що дуже закохана", – сказала зірка Євробачення, яка на той момент перебувала в стосунках вже понад пів року.

Розкривати особистість свого коханого Томас Нойвірт не захотів, однак зазначив, що вже на першому побаченні партнер вразив його своїми кулінарними навичками: "Із того моменту я їм найкращу їжу в світі. І це не все. Він просто фантастичний. Приємно перебувати у гармонійних стосунках. Те, що я зараз переживаю, для мене нове".

Таємниця особистого життя Кончити Вурст: що відомо про нове кохання переможниці Євробачення, яка живе з ВІЛ

Томас Нойвірт перебуває у "гармонійних стосунках". Джерело: instagram.com/conchitawurst

Акцент саме на гармонії в стосунках Кончита Вурст зробила не випадково. У 2018 році, коли ім'я виконавиці треку Rise Like a Phoenix вже було відомим на весь світ після перемоги на Євробаченні, вона була змушена публічно розкрити свій ВІЛ-позитивний статус через погрози з боку колишнього бойфренда.

"Настав день, коли я хочу на все життя позбутися дамоклового меча, що нависав наді мною: уже багато років я живу з ВІЛ-позитивним статусом. Насправді ця інформація не має жодного значення для широкого загалу, однак колишній хлопець погрожує оприлюднити ці приватні відомості. І я не збираюся й надалі дозволяти комусь залякувати мене та настільки впливати на моє життя", – заявила дрег-квін.

Таємниця особистого життя Кончити Вурст: що відомо про нове кохання переможниці Євробачення, яка живе з ВІЛ

Зірка розкрила ВІЛ-позитивний статус через погрози колишнього. Джерело: instagram.com/conchitawurst

Тоді Кончита Вурст наголошувала, що з моменту виявлення ВІЛ перебуває під наглядом медиків. Протягом кількох років вірус в організмі зірки залишається нижчим за межу виявлення, тож вона не може передати його іншим.

Раніше OBOZ.UA писав, що Ірина Горова розповіла про ритуал від рабина, який допоміг їй знайти кохання, та пролила світло на загадкову персону бойфренда.

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