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Таємниця особистого життя екс"Бориса Апрєля": чому Zi Faámelu порвала з коханим після двох років стосунків і ховалася від нього на унітазі

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 хв
84
Таємниця особистого життя екс"Бориса Апрєля": чому Zi Faámelu порвала з коханим після двох років стосунків і ховалася від нього на унітазі
Чому Zi Faámelu порвала з коханим після двох років стосунків і ховалася від нього на унітазі

Співачка Zi Faámelu, раніше відома як Борис Апрєль, розповіла про завершення дворічних стосунків із коханим, період соціальної ізоляції та психологічні труднощі, через які майже зникла з публічного простору після "Фабрики зірок". Артистка зізналася, що присвятила партнерові багато часу й сил, намагалася змінити його спосіб життя, а зрештою усвідомила, що сама потребує змін.

Саме під час одного з найважчих епізодів у цих стосунках їй спала на думку ідея створити власне ток-шоу The Zi Faámelu Show. Про особисті переживання та плани повернутися до публічності співачка розповіла у відео на YouTube, записаному англійською мовою.

За словами артистки, протягом двох років вона вкладала багато енергії у стосунки й намагалася зробити життя обранця кращим. Зокрема, заохочувала його займатися спортом, кинути палити, готувала йому їжу та підтримувала в різних починаннях. Водночас поступово сама почала почуватися виснаженою.

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Zi Faámelu пригадала, що одного разу буквально ховалася від коханого у його ванній кімнаті. Сидячи на унітазі, вона дивилася на себе в дзеркало й не могла зрозуміти, як опинилася в такому стані. Саме тоді, за її словами, в голові раптово виникла думка про власне ток-шоу.

Таємниця особистого життя екс''Бориса Апрєля'': чому Zi Faámelu порвала з коханим після двох років стосунків і ховалася від нього на унітазі

Zi Faámelu розповіла про завершення дворічних стосунків із коханим. Джерело: кадр з відео

"Я віддала цьому чоловікові все, що мала. Я наставляла його, намагалася змінити. Намагалася покращити його життя, щоб він кинув палити. Він почав займатися спортом. Я готувала йому їжу, і просто всіляко заохочувала, підбадьорювала. Я віддала йому два роки свого життя. Стільки часу й енергії!" – розповіла співачка.

Вона не стала розкривати особу колишнього партнера та подробиці, через які пара вирішила розійтися. Однак дала зрозуміти, що після розставання почувається значно краще і впевненіше. Артистка також повідомила, що схудла приблизно на 10 кілограмів і знову відчуває внутрішню іскру.

Таємниця особистого життя екс''Бориса Апрєля'': чому Zi Faámelu порвала з коханим після двох років стосунків і ховалася від нього на унітазі

Вона не стала розкривати особу колишнього партнера. Джерело: instagram.com/zifaamelu

Zi Faámelu також пояснила, чому надовго зникла з поля зору публіки. Виявилося, що однією з причин була її схильність до перфекціонізму. Співачка постійно уявляла собі найкращу версію себе як щось недосяжне, до чого потрібно пройти довгий шлях. Через це вона відкладала реалізацію мрій і дедалі більше ізолювалася від світу.

"Я відкладала своє життя. Я відкладала все. І я думала: ця краща версія мене така недосяжна. Вона десь там, і мені треба зробити так багато, пройти стільки етапів. Це величезний тиск. Це так пригнічувало", – поділилася артистка.

Таємниця особистого життя екс''Бориса Апрєля'': чому Zi Faámelu порвала з коханим після двох років стосунків і ховалася від нього на унітазі

Zi Faámelu пояснила, чому надовго зникла з поля зору публіки. Джерело: instagram.com/zifaamelu

У той період вона здебільшого залишалася вдома, їла чипси та безперервно дивилася серіали, переконуючи себе, що мрії можуть почекати. Водночас співачка працювала над своїм психологічним станом: проходила терапію, виходила на прогулянки, слухала книги та намагалася поступово повертатися до звичайного життя.

"Ізоляція закінчилася. Час повернутися до видимості. Час знову стати помітною. І це лякає. Сподіваюся, цього разу це буде інший вид видимості, контрольована видимість, вибрана видимість. Ви обираєте, що показувати", – пояснила Zi Faámelu.

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