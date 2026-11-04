Таємниці особистого життя Федінчика після розлучення з Денисенко: чи зайняте серце актора та за які коментарі він може заблокувати

Заслужений артист України Андрій Федінчик відверто розповів, що відбувається в його особистому житті після гучного розлучення з колегою по цеху Наталкою Денисенко. Як зазначив знаменитість, він досі остаточно не може сказати, що готовий розпочати нову історію кохання.

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Водночас, якщо доля подарує Федінчику "потрібну" людину, він не буде тікати від почуттів. Таким одкровенням він поділився в інтерв'ю для Styler.

"Не впевнений ще (що готовий до новий стосунків. – Ред.). Але якщо зустріну кохання, то, звісно, ховатись не буду", – сказав актор.

Окремо Андрій Федінчик прокоментував те, що тема його сердечних справ досить часто опиняється в центрі бурхливих обговорень у мережі. За словами артиста, він абсолютно спокійно сприймає обґрунтовану критику, тоді як за безпідставне поливання брудом може одразу заблокувати.

"Якщо це здорова критика, тоді важливо її сприймати. Погоджуватись або ні – залежно від свого ставлення. Якщо це просто хейт, тоді взагалі не звертати увагу, тебе просто хочуть збити зі шляху. Автора блокую та іду далі", – зауважив знаменитість.

Скандальне розрив Федінчика та Денисенко

Актори офіційно узаконили свої стосунки навесні 2017 року, а вже восени стали батьками спільного сина Андрія. Тривалий час знаменитості мали славу гармонійної пари, однак у 2025 році з'явилися перші припущення, що їхній шлюб тріщить по швах. Тоді в мережі почали ширитися чутки про ймовірне розлучення Андрія Федінчика та Наталки Денисенко, ба більше, артистку підозрювали в зрадах.

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Зірки українського кіно не поспішали коментувати зміни в своєму особистому житті, проте їхній розрив став очевидним після того, як на сайті відкритих даних Opendatabot з'явилося рішення Богунського районного суду міста Житомира про розірвання шлюбу. Офіційно вони перестали бути подружжям 8 травня 2025 року. Позивачкою виступила Денисенко, вказавши причину розірвання стосунків "різні погляди на життя, відсутність взаєморозуміння та втрата почуттів одне до одного".

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Пізніше з'ясувалося, що в розлученні артистів було не все так просто. Наталка Денисенко публічно заявила, що їхні стосунки почали псуватися через відстань, адже тоді Андрій Федінчик служив у війську, та сильні ревнощі з боку колишнього чоловіка. Зі свого боку актор дав зрозуміти, що насправді причина розриву полягала в невірності зірки фільму "Коли ти вийдеш заміж?".

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