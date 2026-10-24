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"Таке буває нечасто". Дитяче Євробачення 2026 розпочалося з "серйозного колапсу", який затримав усіх учасників

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read1 хв
525
"Таке буває нечасто". Дитяче Євробачення 2026 розпочалося з "серйозного колапсу", який затримав усіх учасників
Фінал Дитячого Євробачення 2026 розпочався із проблем

Фінал Дитячого Євробачення 2026 розпочався аж ніяк не гладко. Після грандіозного відкриття шоу та виступу першої учасниці сталися організаційні проблеми, через які представник Кіпру Гаррі Георгіу не зміг вчасно вийти на сцену й, відповідно, затримав увесь конкурс.

Несподівану паузу певний період заповнював ведучий фіналу Кін Кутаяр, розповідаючи про змагання, а потім глядачам показали інформативний ролик. Про це OBOZ.UA стало відомо під час перегляду прямого ефіру.

''Таке буває нечасто''. Дитяче Євробачення 2026 розпочалося з ''серйозного колапсу'', який затримав усіх учасників

Кін Кутаяр спробував заполонити несподівану паузу. Джерело: Скриншот

"На початку я вам обіцяв, що Україна виступатиме десь о 22:59, але судячи з того, що зараз щось пішло не так, все буде трошки пізніше. Ну нічого, ми дочекаємося. Видно, не встигають виставити реквізит. Таке буває нечасто, але все ж буває", – прокоментував інцидент Тімур Мірошниченко.

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Згодом український ведучий підкреслив, що "технічний колапс" виявився досить серйозним, адже замість продовження фіналу Дитячого Євробачення 2026 глядачі побачили відео про історію Мальти. 

''Таке буває нечасто''. Дитяче Євробачення 2026 розпочалося з ''серйозного колапсу'', який затримав усіх учасників

В ефірі показали ролик про Мальту. Джерело: Скриншот

Загалом пауза тривала 6 хвилин. На перший погляд такий "колапс" є незначним, однак не в рамках грандіозного шоу, де все прораховано ледь не до секунди. Затримка початку виступу Кіпру потягла за собою проблеми з номерами інших артистів.

''Таке буває нечасто''. Дитяче Євробачення 2026 розпочалося з ''серйозного колапсу'', який затримав усіх учасників

Через полапс представник Кіпру не зміг вчасно вийти на сцену. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, що Україну на конкурсі представляє 12-річна Еріка Колесніченко. Для Дитячого Євробачення 2026 вона підготувала запальний трек NOT A LULLABY.

музиканти з Іспанії вразили виконанням українських хітів, які прославилися завдяки Євробаченню.

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