''Таке буває нечасто''. Дитяче Євробачення 2026 розпочалося з ''серйозного колапсу'', який затримав усіх учасників

Фінал Дитячого Євробачення 2026 розпочався аж ніяк не гладко. Після грандіозного відкриття шоу та виступу першої учасниці сталися організаційні проблеми, через які представник Кіпру Гаррі Георгіу не зміг вчасно вийти на сцену й, відповідно, затримав увесь конкурс.

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Несподівану паузу певний період заповнював ведучий фіналу Кін Кутаяр, розповідаючи про змагання, а потім глядачам показали інформативний ролик. Про це OBOZ.UA стало відомо під час перегляду прямого ефіру.

"На початку я вам обіцяв, що Україна виступатиме десь о 22:59, але судячи з того, що зараз щось пішло не так, все буде трошки пізніше. Ну нічого, ми дочекаємося. Видно, не встигають виставити реквізит. Таке буває нечасто, але все ж буває", – прокоментував інцидент Тімур Мірошниченко.

Згодом український ведучий підкреслив, що "технічний колапс" виявився досить серйозним, адже замість продовження фіналу Дитячого Євробачення 2026 глядачі побачили відео про історію Мальти.

Загалом пауза тривала 6 хвилин. На перший погляд такий "колапс" є незначним, однак не в рамках грандіозного шоу, де все прораховано ледь не до секунди. Затримка початку виступу Кіпру потягла за собою проблеми з номерами інших артистів.

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Нагадаємо, що Україну на конкурсі представляє 12-річна Еріка Колесніченко. Для Дитячого Євробачення 2026 вона підготувала запальний трек NOT A LULLABY.

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