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Сини Джамали дебютували на великій сцені разом із мамою та подарували нове життя легендарній "Пісні про вчительку". Відео

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read3 хв
icon 4,9 т.
Сини Джамали дебютували на великій сцені разом із мамою та подарували нове життя легендарній "Пісні про вчительку". Відео
Сини Джамали дебютували на великій сцені. Джерело: instagram.com/jamalajaaa

Співачка Джамала вперше вийшла на велику сцену разом зі своїми синами – 8-річним Еміром та 6-річним Селімом. Хлопці стали учасниками хору 10-ї музичної школи, який разом із артисткою виконав легендарну "Пісню про вчительку" на сцені Національної опери України в Києві.

Перед великою аудиторією діти Джамали заспівали разом із мамою, хором та оркестром під час церемонії нагородження премією для педагогів Global Teacher Prize Ukraine, яка відбулася 4 жовтня – напередодні Дня вчителя. Артистка поділилася відео з виступу в Instagram.

Виконавиця зізналася, що саме спільний вихід із синами зробив цей вечір для неї особливим. За словами артистки, вона вперше співала разом із дітьми на великій сцені.

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"Для них це був справжній дебют: Оперний театр, великий оркестр, така складна пісня. І я дуже щаслива, що ми це зробили разом", – написала Джамала.

Дитячий хор разом із співачкою виконали "Пісню про вчительку" – пісню, яку написав композитор Платон Майборода на слова поета Андрія Малишка. У виконанні Джамали та дитячого хору вона прозвучала на церемонії, присвяченій педагогам.

Сини Джамали дебютували на великій сцені разом із мамою та подарували нове життя легендарній ''Пісні про вчительку''. Відео

Джамала із синами. Джерело: instagram.com/jamalajaaa

В іншому дописі співачка згадала своїх педагогів, яких уже немає поруч. Напередодні виступу Джамала зізналася, що "плакала всередині", думаючи про них.

"Направду, ще один день у неймовірну скарбничку моєї творчості. День, коли мої діти співали зі мною. Плакала всередині, згадуючи всіх моїх найкращих учителів, яких уже немає поруч. І навіть у такі важкі часи ми все одно намагаємося світити. Зі святом", – написала артистка.

Сини Джамали дебютували на великій сцені разом із мамою та подарували нове життя легендарній ''Пісні про вчительку''. Відео

Джамала з хором. Джерело: instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, Джамала та її чоловік Сеїт-Бекір Сулейманов виховують трьох синів. Емір народився у березні 2018 року, Селім – у червні 2020-го, а наймолодший Алім – у травні 2024-го. Раніше старший син співачки вже назагал разом із мамою виконував "Щедрик".

Раніше OBOZ.UA писав, що Джамала показала, як провели своїх школярів на 1 вересня після страшної ночі. 

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