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Сину Андрія Джеджули та Санти Дімопулос виповнилося 18 років: який вигляд має майбутній юрист, який повернувся з Дубаю в Київ. Фото

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
1,8 т.
Сину Андрія Джеджули та Санти Дімопулос виповнилося 18 років: який вигляд має майбутній юрист, який повернувся з Дубаю в Київ. Фото
Сину Джеджули та Дімопулос виповнилося 18 років. Джерело: instagram.com/djedjula

29 жовтня син ведучого Андрія Джеджули та співачки Санти ДімопулосДаніель – святкує свій 18-й день народження. З нагоди повноліття первістка знаменитості звернулися до нього зі зворушливими привітаннями й поділилися серією рідкісних фото.

Екссолістка гурту "ВІА Гра" у своєму Instagram відверто зізналася, що незважаючи на вік Даніеля, досі бачить у ньому маленького хлопчика. Вона наголосила, що неймовірно пишається тим, якою людиною став син, а допис доповнила кадрами, зробленими з юнаком в Дубаї. На них яскраво видно, що Даніель виріс справжнім красенем, успадкувавши найкращі риси зовнішності від батьків.

Сину Андрія Джеджули та Санти Дімопулос виповнилося 18 років: який вигляд має майбутній юрист, який повернувся з Дубаю в Київ. Фото

Даніель виріс справжнім красенем. Джерело: instagram.com/santadimopulos

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Сину Андрія Джеджули та Санти Дімопулос виповнилося 18 років: який вигляд має майбутній юрист, який повернувся з Дубаю в Київ. Фото

Санта Дімопулос показала фото з 18-річним сином. Джерело: instagram.com/santadimopulos

Зі свого боку Андрій Джеджула створив ролик, де зібрав багато кадрів з сімейного архіву. Завдяки пам'ятним фото й відео ведучий показав, як змінювався його син від народження до теперішніх днів, й, звісно, не стримував себе від можливості присвятити хлопцю теплі слова.

Сину Андрія Джеджули та Санти Дімопулос виповнилося 18 років: який вигляд має майбутній юрист, який повернувся з Дубаю в Київ. Фото

Джеджула показав, як з роками змінювався його син

"Ти вже справжній чоловік! Сильний та потужний, кмітливий та розумний, красивий та харизматичний, добрий і відкритий, і тут можна писати безкінечно, бо ти справді заслуговуєш! Ти кращий син, якого можна було бажати! І не звертай уваги на ті моменти, де я тебе повчаю. А як би інший батько вчинив із своїм улюбленим сином, гордістю та надією? Вчив би, щоб він ставав ще краще! Так і я роблю, бо люблю тебе усім серцем із моменту твого першого подиху і до останнього мого буду любити! Памʼятай це!", – написав шоумен.

Нагадаємо, що певний час Даніель жив разом із Сантою Дімопулос в Дубаї, проте у віці 15 років ухвалив рішення повернутися до України. Як пояснював Андрій Джеджула, тоді настав період, коли юнаку не вистачало лише материнської уваги. Він потребував чоловічого виховання.

"Часом складається ситуація, що журналісти передруковують стару інформацію або складають матеріали з уривків інтерв'ю, не перевіряючи факти. В одному з видань написали, що Даніель живе з мамою, а це не відповідає дійсності. Раніше він справді жив із мамою – в Дубаї, у Європі – до цього. Мама там і мешкає. А він торік приїхав до мене на канікули – йому сподобалося, вирішив залишитися. І це для мене величезне щастя", – розповідав ведучий в ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA в 2025 році.

Знаменитість обрав для Даніеля досить суворі методи виховання. Джеджула чітко окреслив обов'язки сина, придумав йому бонуси та покарання за проступки.

Сину Андрія Джеджули та Санти Дімопулос виповнилося 18 років: який вигляд має майбутній юрист, який повернувся з Дубаю в Київ. Фото

Даніель переїхав до батька в Україну з Дубаю. Джерело: instagram.com/djedjula

До речі, вищу освіту син знаменитостей теж вирішив здобувати в Україні. Як розповідав Андрій Джеджула, юнак обрав для себе спеціальність юриста-міжнародника. Даніель чудово володіє кількома іноземними мовами, що лише допоможе йому в опануванні бажаної професії.

"У нього сильні сторони – знання іноземних мов. Він прекрасно володіє англійською, як рідною, вчить німецьку, іспанську. У школі колись жив із мамою в Дубаї, вчив арабську. Він може, в принципі, поговорити і розмовно арабською мовою", – підкреслив шоумен.

Раніше OBOZ.UA писав, що Андрій Джеджула показав рідкісне фото з третьою дружиною, яку ховає від публіки.

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