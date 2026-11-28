Зірка української сцени 2000-х років Оксана Вояж розкрила, що майже всі релігійні свята, зокрема, Різдво, святкує двічі. Як пояснила співачка, вона негативно ставиться до "війни між церквами", тож не збирається обирати між ПЦУ та УПЦ МП.

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Кожне відвідування храму артистка трактує для себе як похід до Бога, а не конкретного священника. Відповідну заяву вона зробила в інтерв'ю для проєкту "Ранок у великому місті".

"Я святкую всі свята два рази. Мені взагалі не подобається ця війна між церквами. Я йду туди, де звучить слово Боже. Я не обираю. Я йду до Бога, не до не до отців, не до паніматок. У нас же нема російських церков чи молитов. Є УПЦ і ПЦУ", – сказала виконавиця.

Інтерв'юерка вирішила уточнити позицію Оксани Вояж. Вона підкреслила, що в церквах Московського патріархату досі зустрічається література та написи російською мовою, на що артистка відреагувала досить неоднозначно.

"Скажу чесно, я не зустрічала. Але потрібно починати з того, хто в цій церкві головний", – висловилася артистка.

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Зауважимо, що Православна церква України була створена у грудні 2018 року. Через рік вона отримала Томос від Вселенського Патріарха, що закріпило її незалежність та самостійне управління в межах України. У 2023-му церква перейшла на Новоюліанський календар, через що деякі свята змінилися на 13 днів раніше.

Українська православна церква була створена в жовтні 1990 року на базі Українського екзархату Російської православної церкви. У 2022-му вона заявила про свою незалежність та вилучила зі статуту згадки про зв'язок із Московським патріархатом. Однак релігієзнавча експертиза показала, що УПЦ продовжує зберігати церковно-канонічний зв'язок із РПЦ. Зважаючи на це, у 2024 році Верховна Рада ухвалила законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, які пов’язані з Російською православною церквою.

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