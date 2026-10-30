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Світ обговорює "трагедію" з "новим" обличчям Дженніфер Лоуренс: чому культова актриса більше не схожа сама на себе. Фото тоді та зараз

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
183
Світ обговорює "трагедію" з "новим" обличчям Дженніфер Лоуренс: чому культова актриса більше не схожа сама на себе. Фото тоді та зараз
Дженніфер Лоуренс розчарувала фанатів "новим" обличчям

Американська акторка Дженніфер Лоуренс стала фігуранткою бурхливого обговорення в мережі після кількох останніх фотосесій, зокрема, для рекламної кампанії свого б'юті-бренду та видання The Cut. Фанати 36-річної зірки помітили кардинальні зміни в її зовнішності, через які спершу навіть не зрозуміли, що перед ними зірка "Голодних ігор".

Як зазначає Daily Mail, близько місяця тому селебріті відверто розповіла, що час від часу робить невеликі ін'єкції ботоксу, які прибирають зморшки, але водночас не "стирають" з її обличчя міміку. Проте аудиторія з усього світу запідозрила, що лише уколами вона не обмежилася.

Світ обговорює ''трагедію'' з ''новим'' обличчям Дженніфер Лоуренс: чому культова актриса більше не схожа сама на себе. Фото тоді та зараз

На нових фото яскраво видно зміни в зовнішності акторки. Джерело: Bryce Anderson/The Cut

Якщо порівняти старі фотографії Дженніфер Лоуренс із більш свіжими кадрами можна помітити, що її погляд став більш свіжим та відкритим. На думку пластичного хірурга Мелінди Ласерни Кімбрелл, це може вказувати на те, що акторка зробила блефаропластику – операцію для корекції форми повік та розрізу очей.

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"Її верхні повіки стали значно помітнішими, нависання шкіри зменшилося, а зовнішні кінчики брів піднялися. Така картина свідчить про можливу верхню блефаропластику, ймовірно, у поєднанні з підтяжкою брів та зовнішніх куточків очей", – зазначила експертка.

Світ обговорює ''трагедію'' з ''новим'' обличчям Дженніфер Лоуренс: чому культова актриса більше не схожа сама на себе. Фото тоді та зараз

У 2019 році риси обличчя зірки були інакшими

Кімбрелл звернула увагу й на те, що зараз Дженніфер Лоуренс має значно більш виразну лінію щелепи та вилиць, аніж було раніше. Однак вона не може стверджувати, що такого результату зірка досягла завдяки косметологічним чи хірургічним маніпуляціям, адже "секрет" може полягати й у втраті ваги. Інший же експерт припустив, що цей ефект є результатом введення філерів та процедур ліфтингу.

Світ обговорює ''трагедію'' з ''новим'' обличчям Дженніфер Лоуренс: чому культова актриса більше не схожа сама на себе. Фото тоді та зараз

Погляд Дженніфер Лоуренс став більш "відкритим"

"Нове" обличчя Дженніфер Лоуренс стало певним розчаруванням для її фанатів. Користувачі мережі не приховують обурення тим, що акторка "знищила" найвпізнаваніші риси своєї зовнішності.

"Трагедія. Якби не згадка в дописі нижче, я б навіть не здогадався, що це Дженніфер Лоуренс. Вона зробила пластичну операцію, щоб позбутися всіх своїх найвизначніших рис. Я хотіла би, щоб жінки перестали робити це з собою".

Світ обговорює ''трагедію'' з ''новим'' обличчям Дженніфер Лоуренс: чому культова актриса більше не схожа сама на себе. Фото тоді та зараз

У мережі обговорюють зовнішність акторки. Джерело: Скриншот

"Хто це? Вона знищила свою зовнішність".

Світ обговорює ''трагедію'' з ''новим'' обличчям Дженніфер Лоуренс: чому культова актриса більше не схожа сама на себе. Фото тоді та зараз

"Нове" обличчя зірки стало "гарячою" темою для обговорення. Джерело: Скриншот

"Найбільш привабливою рисою обличчя Дженніфер Лоуренс були її очі з навислими повіками, які надавали їй загадкового й таємничого вигляду. Але тепер вона, схоже, зробила популярну нині верхню блефаропластику, і вся ця особливість зникла. Вона більше навіть не схожа сама на себе. Яка прикрість".

"Вона просто позбулася за допомогою пластичних операцій усього того, що робило її обличчя особливим".

Світ обговорює ''трагедію'' з ''новим'' обличчям Дженніфер Лоуренс: чому культова актриса більше не схожа сама на себе. Фото тоді та зараз

Деякі фанати Лоуренс розчаровані її "новим" обличчям. Джерело: Скриншот

Світ обговорює ''трагедію'' з ''новим'' обличчям Дженніфер Лоуренс: чому культова актриса більше не схожа сама на себе. Фото тоді та зараз

Акторка могла зробити блефаропластику. Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA розповів, що 36-річна Дженніфер Лоуренс зробила підтяжку грудей після народження двох дітей. Знаменитість зізналася, що після другої вагітності її тіло не відновилося так, як після першої, тому вона наважилася на пластичну операцію.

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