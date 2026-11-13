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Суспільне несподівано змінило правила Нацвідбору на Євробачення: що це означає для глядачів і учасників

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read1 хв
357
Суспільне несподівано змінило правила Нацвідбору на Євробачення: що це означає для глядачів і учасників
Суспільне змінило правила Нацвідбору на Євробачення. Джерело: instagram.com/suspilne.eurovision

Суспільне Мовлення несподівано внесло зміни до правил проведення Національного відбору на Євробачення. Організатори конкурсу вирішили збільшити кількість учасників, які зможуть потрапити до лонгліста. 

Відтепер за право представити Україну на міжнародній арені зможуть позмагатися до 18 артистів, тоді як раніше їхня кількість не могла перевищувати 12. Оновлення правил правління Суспільного затвердило дев'ятого листопада. 

Суспільне несподівано змінило правила Нацвідбору на Євробачення: що це означає для глядачів і учасників

Після зміни правил до лонгліста Нацвідбору зможуть потрапити до 18 учасників. Джерело: Скриншот

Незмінним залишилося те, що до лонгліста зможуть потрапити виконавці, які підписали всі необхідні договори з мовником та підтвердили наявність невиключних майнових прав на конкурсну пісню.

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Про вплив нового правила на формування шортліста не було зазначено. Як відомо, традиційно за результатами прослуховування Суспільне обирає щонайменше 6 учасників, які проходять до другого етапу конкурсу. Ім'я ще одного артиста з'являється в шортлісті після результатів глядацького голосування. Тепер українські єврофани матимуть змогу оцінити більшу кількість заявок і, відповідно, обрати найкращого кандидата.

Суспільне несподівано змінило правила Нацвідбору на Євробачення: що це означає для глядачів і учасників

За шанс представити Україну на Євробаченні зможуть позмагатися більше артистів. Джерело: eurovision.com

Що відомо про Нацвідбір на Євробачення 2027

Музичним продюсером цьогорічного конкурсу став музикант і композитор Дмитро Шуров (Pianoбой). Він обіймав цю посаду в 2023 та 2024 роках, коли від України на головну сцену Європи їздили гурт Tvorchi та Alyona Alyona & Jerry Heil відповідно.

Суспільне несподівано змінило правила Нацвідбору на Євробачення: що це означає для глядачів і учасників

Суспільне отримало 217 заявок на участь у відборі. Джерело: instagram.com/suspilne.eurovision

Суспільне отримало 217 заявок на участь у Нацвідборі 2027. Бажання представити нашу країну на Євробаченні виявили 153 сольних виконавців та 48 гуртів. У переліку було 8 музикантів, які вже були учасниками відбору різних років. Окрім того, заявки подали артисти з Нідерландів, Великобританії, Норвегії та Чехії. 

Раніше OBOZ.UA розповів, що перший оголошений учасник Євробачення 2027 виявився другом України.

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