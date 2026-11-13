Суспільне несподівано змінило правила Нацвідбору на Євробачення: що це означає для глядачів і учасників

Суспільне Мовлення несподівано внесло зміни до правил проведення Національного відбору на Євробачення. Організатори конкурсу вирішили збільшити кількість учасників, які зможуть потрапити до лонгліста.

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Відтепер за право представити Україну на міжнародній арені зможуть позмагатися до 18 артистів, тоді як раніше їхня кількість не могла перевищувати 12. Оновлення правил правління Суспільного затвердило дев'ятого листопада.

Незмінним залишилося те, що до лонгліста зможуть потрапити виконавці, які підписали всі необхідні договори з мовником та підтвердили наявність невиключних майнових прав на конкурсну пісню.

Про вплив нового правила на формування шортліста не було зазначено. Як відомо, традиційно за результатами прослуховування Суспільне обирає щонайменше 6 учасників, які проходять до другого етапу конкурсу. Ім'я ще одного артиста з'являється в шортлісті після результатів глядацького голосування. Тепер українські єврофани матимуть змогу оцінити більшу кількість заявок і, відповідно, обрати найкращого кандидата.

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Що відомо про Нацвідбір на Євробачення 2027

Музичним продюсером цьогорічного конкурсу став музикант і композитор Дмитро Шуров (Pianoбой). Він обіймав цю посаду в 2023 та 2024 роках, коли від України на головну сцену Європи їздили гурт Tvorchi та Alyona Alyona & Jerry Heil відповідно.

Суспільне отримало 217 заявок на участь у Нацвідборі 2027. Бажання представити нашу країну на Євробаченні виявили 153 сольних виконавців та 48 гуртів. У переліку було 8 музикантів, які вже були учасниками відбору різних років. Окрім того, заявки подали артисти з Нідерландів, Великобританії, Норвегії та Чехії.

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