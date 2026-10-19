Супермодель Сінді Кроуфорд уперше прокоментувала смерть 27-річного сина і показала його рідкісне фото

60-річна супермодель Сінді Кроуфорд уперше публічно висловилася про смерть свого єдиного сина Преслі Гербера, якого не стало у віці 27 років. Лише через майже місяць після трагедії знаменитість опублікувала чорно-білий портрет хлопця, на якому він позує з крилами, та поділилася болем, який переживає її родина.

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Зворушливий допис з'явився на сторінці Кроуфорд в Instagram. До слів матері долучилися її чоловік, бізнесмен Ренде Гербер, та донька Кайя, яка, як і сама Сінді, побудувала кар'єру в модельному бізнесі. Родина згадала Преслі з ніжністю та подякувала всім, хто підтримує її у важкий період.

"Нам дуже боляче втрачати нашого коханого сина та брата. Ми почуваємося такими щасливими, що Преслі був у нашому житті протягом 27 років. Він мила, прекрасна душа, яка кохана і є коханою, зараз і назавжди", – написали близькі моделі.

Вони також зізналися, що пишаються тим, якою людиною був Преслі, та його добротою і вразливістю. Сім'я таклж подякувала за хвилю любові й підтримки від друзів, знайомих і навіть незнайомців, які розділяють їхній біль.

"До нової зустрічі, наш милий хлопчику. Ми завжди будемо тебе любити, мама, тато і Кая", – йдеться у дописі.

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Ренде Гербер також опублікував присвяту синові на власній сторінці. У сториз він поширив допис доньки Кайї, додавши слова: "Моє життя, мій світ, моє серце. Мить, яка житиме в мені вічно".

Преслі Гербер помер 20 вересня в реабілітаційному центрі в Санта-Моніці, штат Каліфорнія, США. Правоохоронці виявили його мертвим після прибуття на місце. Смерть розслідували як можливе передозування, а слідчі повідомили, що ознак насильницької смерті не виявили.

Преслі був старшою дитиною Сінді Кроуфорд і Ренде Гербера. Він розпочав модельну кар'єру в підлітковому віці та співпрацював із відомими модними брендами. Упродовж останніх років чоловік відкрито розповідав про проблеми з психічним здоров'ям і залежністю.

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Раніше про тривалу боротьбу брата з наркотичною залежністю говорила і Кайя Гербер. Вона називала цей досвід десятирічною боротьбою та пояснювала, що відвертість Преслі допомогла їхній родині інакше поглянути на складні теми.

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