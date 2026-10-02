Суд позбавив Геллі Беррі права бачитися із сином у будь-який час: що накоїла зірка та яке приватне листування використали проти неї

Американська акторка Геллі Беррі не зможе бачитися зі своїм 12-річним сином Масео в будь-який час, адже суд округу Лос-Анджелес задовольнив клопотання її колишнього чоловіка, артиста Олів'є Мартінеса, про тимчасовий заборонний припис. Експартнер зірки франшизи "Люди Ікс" звинуватив її у фізичному насильстві над їхньою спільною дитиною, тож тепер для знаменитості встановлено спеціальний графік зустрічей із хлопцем.

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До наступного слухання, що відбудеться 16 жовтня, Геллі Беррі зможе спілкуватися із Масео по понеділках та вівторках із 10:00 до 20:00, а також суботах і неділях у той самий час. Про це повідомляє видання People, яке ознайомилося із відповідними судовими документами.

Що накоїла акторка

Згідно з заявою Олів'є Мартінеса, у суботу, 26 вересня, Геллі Беррі "знущалася" з їхнього сина. Акторка нібито в гніві зайшла в кімнату до Масео, коли він грав у гру в VR-окулярах, застрибнула на нього, схопила обома руками за шию та почала душити зі словами: "Хто тепер домінує?".

Як запевняє Мартінес, після цього син зв'язався із ним на попросив забрати від матері. Актор нібито написав Геллі Беррі для того, аби впевнитися, що вона не буде проти цього, на що отримав відповідь: "Ні, я не згодна. Він хоче битися зі своєю матір’ю? Яку дитину ми виховуємо?".

Коли Олів'є Мартінес дорікнув колишній дружині тим, що вона хоче тримати сина у себе вдома, незважаючи на його відмову, кінозірка нібито заявила: "Я його мати, і це неправильно! Він не поважав свою матір, і тобі, як його батькові, це не повинно здаватися нормою! Він ставиться до мене зневажливо і думає, що я не маю права висловлювати свою позицію з жодного питання. Я для нього просто мішок із грошима! Це неправильно".

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У своїй заяві Олів'є Мартінес вказав, що наступного дня після інциденту Геллі Беррі знову написала йому та попросила посприяти тому, аби Масео погодився поговорити з нею. Вона додала: "Мені дуже прикро через те, що сталося вчора ввечері, і я знаю, що йому теж".

Відповідь адвоката зірки

Представники Геллі Беррі відкидають звинувачення в її бік. Адвокат артистки назвав заяву Олів'є Мартінеса абсолютно "безпідставною".

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"Сказати, що ця заява є повністю безпідставною і такою, що навмисно вводить в оману, було б замало. На щастя, Геллі звикла до такого обурливого поводження з боку пана Мартінеса. Хоча вона засмучена, не дозволить, щоб це завадило їй боротися за інтереси Масео і дарувати йому любов і підтримку", – наголосив адковат.

Нагадаємо, що Олів'є Мартінес та Геллі Беррі подали на розлучення у жовтні 2015-го, через два роки після укладення шлюбу. Остаточно чоловіком та дружиною актори перестали бути в 2023-му і тоді ж домовилися про спільну опіку над сином. Беррі погодилася виплачувати колишньому кошти на утримання дитини.

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