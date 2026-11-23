Київський апеляційний суд залишив без змін рішення у справі про стягнення аліментів із колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі на користь його спільної з народною депутаткою Єлизаветою Ясько доньки Жасмін. Суд відмовився задовольнити апеляційну скаргу представниці нардепки, оскільки не вдалося встановити зареєстроване місце проживання або перебування Саакашвілі.

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Про це повідомляє "Главком" із посиланням на судовий реєстр. Постанову апеляційної інстанції ухвалили 16 листопада. Вона набрала законної сили та не підлягає оскарженню.

Передісторія справи

Ще в серпні Єлизавета Ясько звернулася до Шевченківського районного суду Києва із заявою про видачу судового наказу щодо стягнення аліментів із Міхеіла Саакашвілі.

Однак районний суд відмовив у задоволенні заяви. Причиною стала відсутність інформації про зареєстроване місце проживання колишнього президента Грузії. Через це суд не зміг визначити адресу, за якою мав би надіслати йому судовий наказ.

Адвокатка народної депутатки оскаржила це рішення в апеляційному порядку, однак змінити його не вдалося.

Чому відмовили

У Київському апеляційному суді пояснили, що перед видачею судового наказу про стягнення аліментів необхідно встановити адресу відповідача. Саме на неї надсилають відповідне рішення.

Якщо суд не має інформації про зареєстроване місце проживання особи, судовий наказ не зможе набути законної сили відповідно до вимог Цивільного процесуального кодексу.

Обидві судові інстанції з'ясували, що до 11 серпня 2015 року Міхеіл Саакашвілі був зареєстрований за певною адресою. Однак після цієї дати його зняли з реєстрації.

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В апеляційному суді наголосили, що ці відомості підтверджують лише попереднє місце проживання чоловіка, але не дають змоги встановити його актуальну адресу.

"Зазначені відомості підтверджують лише раніше зареєстроване місце проживання боржника та факт зняття його з реєстрації, однак не дають можливості встановити його зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання чи перебування на час розгляду заяви про видачу судового наказу", – констатувала апеляція.

Таким чином, Єлизаветі Ясько не вдалося домогтися через суд видачі наказу про стягнення аліментів із Саакашвілі на утримання їхньої малолітньої доньки Жасмін. Постанова апеляційного суду є остаточною та не підлягає оскарженню.

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