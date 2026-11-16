Степан Гіга міг би святкувати 67-річчя: які скандали спалахнули навколо його дітей та за що соромили друзів співака після похорону

16 листопада народному артисту України Степану Гізі виповнилося б 67 років. Після смерті співака його ім'я неодноразово опинялося в центрі гучних конфліктів. Діти виконавця Квітослава та Степан-молодший зіткнулися з публічними звинуваченнями через використання пісень батька, а народний артист Ярослав Борута присоромив колег, які не приїхали на похорон, але згодом публікували тужливі дописи про втрату.

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OBOZ.UA розповість детальніше про це. Одним із останніх найгучніших конфліктів стала історія з оновленими версіями хітів Степана Гіги. Зокрема, співачка FIЇNKA та блогер Ніколас Карма заявили, що представники родини артиста повідомляли їм про нібито судову тяганину з виконавцем Нікітою Кісельовим через його переспів композиції "Вівтар". Однак сам молодий співак спростував цю інформацію, наголосивши, що має всі необхідні документи для використання пісні.

Конфлікт із FIЇNKA, Ніколасом Кармою та Нікітою Кісельовим

Як розповідала FIЇNKA в інтерв'ю Славі Дьоміну, спочатку родичі Степана Гіги запропонували їй виконати "Вівтар" на концерті пам'яті артиста. Сторони домовилися, що вона зможе заспівати композицію лише на цьому заході, без права на подальше використання. Згодом, після того як оновлена версія хіта привернула увагу аудиторії в TikTok, виконавиця запропонувала офіційно випустити її та розділити роялті порівну.

За словами співачки, родичі погодилися на реліз, однак заборонили виконувати пісню на інших концертах. Ситуація стала ще дивнішою, коли FIЇNKA побачила, що Нікіта Кісельов випустив власну версію "Вівтаря", зняв кліп та співає композицію наживо.

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Коли артистка поцікавилася законністю його дій у представників родини, їй нібито відповіли, що з Кісельовим уже судяться через використання пісні. Проте сам виконавець заявив, що жодних судових проваджень щодо нього немає, а всі питання використання композиції врегульовані документально.

Це обурило FIЇNKA, яка публічно звинуватила менеджмент родини Гіги в обмані. Вона наголосила, що сама дотримувалася домовленостей, тоді як їй повідомили неправдиву інформацію про юридичні проблеми колеги.

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Схожу історію розповів і Ніколас Карма. За його словами, донька артиста Квітослава також повідомляла йому про майбутні судові розбірки з Кісельовим, через які нібито відкладалося питання дозволу на випуск оновленої версії композиції "Достигають вишні".

Згодом Квітослава вперше публічно прокоментувала ситуацію. Вона пояснила, що родина не мала наміру нікого образити, а непорозуміння виникло через різницю між домовленостями організаторів концерту пам'яті та очікуваннями окремих артистів. За словами доньки співака, саме організатори займалися переговорами з виконавцями та погодженням умов їхньої участі на заході.

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Однак таке пояснення не переконало частину користувачів. У коментарях родині закидали вибіркове ставлення до музикантів та перекладання відповідальності на організаторів.

Віталій Лобач звинуватив дітей Гіги в недотриманні обіцянок

Ще один конфлікт навколо творчої спадщини Степана Гіги трохи раніше виник після концерту пам'яті артиста в київському Палаці спорту. Співак Віталій Лобач, який долучився до заходу, заявив, що родина не виконала обіцянку щодо врегулювання прав на випуск оновленої версії композиції "Третій тост".

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За словами виконавця, він погодився виступити на концерті з поваги до творчості покійного колеги та власним коштом підготував номер. До і під час заходу жодних обмежень щодо подальшого виконання чи використання пісні йому не озвучували. Ба більше, Квітослава Гіга запевнила, що допоможе владнати всі необхідні питання.

Однак згодом, як стверджує Лобач, позиція родини змінилася: його виступ назвали "подарунком сім'ї".

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"Виникає логічне запитання: якщо це був подарунок, чому про це не повідомили до концерту, коли я вкладав свої кошти, час і працю? Також незрозуміло, чому в межах одного концерту до різних артистів були застосовані різні умови щодо подальшого використання пісень", – обурився співак.

Ярослав Борута присоромив колег, які не приїхали на похорон

Народний артист України Ярослав Борута після смерті Степана Гіги розкритикував колег, які не приїхали до Львова провести співака в останню путь, але згодом почали публікувати архівні фотографії з ним та дописи зі співчуттями.

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Борута наголосив, що відсутність на похороні сама собою не обов'язково свідчить про неповагу, адже в людей могли бути об'єктивні причини не приїхати. Однак його обурило те, що деякі знаменитості після цього почали демонструвати в соцмережах нібито близькі стосунки з покійним виконавцем.

"Хтось зміг із творчих побратимів приїхати попрощатися, а хтось ні, бо були на то певні причини. Все пройшло б непомітно якби якраз ті, хто не приїхав до Львова не почали зі Степаном викладати давні фото і під ними виписувати всякі нісенітниці та робити собі піар на горі його родини. Особливо це стосується столичних "звьозд", хоча серед них я не пригадаю жодного, хто б був корінним киянином", – написав артист.

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Він також зауважив, що деякі колеги за життя ігнорували Гігу та не запрошували його на власні заходи, а після смерті почали публічно висловлювати скорботу.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що відома блогерка оскандалилася відео біля могил Ірини Фаріон і Степана Гіги у Львові.