Фігуристка Марина Анісіна повідомила про погіршення стану свого чоловіка, актора та співака родом із Києва Микити Джигурди, який днями переніс інфаркт. Лише одну добу Z-патріот провів у звичайній палаті, після чого медики були змушені знову повернути його в реанімацію.

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У своїх соцмережах Анісіна закликала аудиторію молитися за 65-річного артиста. Допис вона доповнила новим фото рупора Кремля з лікарняної палати.

Незадовго до цього сам Микита Джигурда зізнавався, що під час серцевого нападу всерйоз був готовий піти з життя. Зрадник навіть встиг написати на прощання молитву-мантру.

"22 листопада, коли інфаркт відправляв мене в нокдаун, увесь день та вечір в мене так тиснуло й пекло в грудях, що я справді був готовий піти в інший світ і просив янголів забрати мене. Мене не забрали в інший світ у цей повний місяць. Хоча я хотів піти", – видав путініст.

Нагадаємо, що вперше деталі своєї госпіталізації Джигурда розповів 23 листопада. За словами артиста, його самопочуття погіршилося під час перельоту в літаку. Z-патріот відчув сильне печіння в грудях, а його тиск нібито піднімався до 230. Микита Джигурда погодився викликати швидку лише після повернення додому, коли в нього почалася сильна аритмія та стало важко дихати.

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Зрештою зрадник опинився в реанімації. Як заявив артист, лікарі діагностували в нього обширний інфаркт із ураженням передньої стінки серця та виявили тромб.

Після початку російсько-української війни Микита Джигурда проявив себе одним із найодіозніших фанатів політики Кремля, зокрема, публічно підтримав окупацію Донбасу. Вже у 2022 році він отримав "нагороду" за свою діяльність – став власником російського паспорта за спрощеною процедурою.

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Артист неодноразово відвідував окуповані міста України та навіть заявляв про намір воювати проти нашого народу. За підтримку путінського режиму в 2025 році Джигурду внесли до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України.

Раніше OBOZ.UA розповів, що на тлі інфаркту Джигурди спливла жахлива правда про його брата-ексукраїнця Сергія. Він виявився "ветераном бойових дій".