Стало відомо, як зараз живе тяжкохворий ''відлюдник'' Джек Ніколсон, який востаннє виходив на публіку з тростиною пів року тому

Американський актор Майкл Дуглас пролив світло на те, як зараз живе його легендарний колега по цеху Джек Ніколсон, який давно покинув Голлівуд. Він зауважив, що 89-річна зірка фільмів "Сяйво" та "Бетмен" остаточно поставив хрест на своїй кар'єрі та насолоджується спокоєм у власному будинку.

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Дуглас також підкреслив, що Джек Ніколас, який, за повідомленнями, має серйозні проблеми зі здоров'ям, почувається цілком добре. Рідкісний коментар щодо друга він зробив під час презентації мемуарів One Helluva Ride, пише People.

"Я хотів би зіграти разом із Джеком, але він більше не знімається. З ним усе гаразд. Він зник. Я це знаю. Я досі бачуся з ним, і з ним усе добре. Він живе у своєму будинку та ходить навколо в капцях. Так буває. Він на це заслужив. Я розумію. Він на кілька років старший за мене, але я все розумію", – поділився Дуглас.

Нагадаємо, що свою активну присутність в медійному просторі Джек Ніколсон поставив на паузу фактично ще в 2010 році. Тоді він знявся у своєму останньому фільмі "Звідки ти знаєш?" і майже повністю припинив радувати фанатів виходами в світ.

У 2021 році почала ширитися моторошна інформація про погіршення стану здоров'я актора, якого 12 разів номінували на "Оскар", зокрема про те, що в нього може розвинутися деменція. Представники Ніколсона не робили офіційних заяв щодо його діагнозу, тоді як деякі західні медіа, посилаючись на людей з оточення зірки, зазначали: він веде закритий спосіб життя і перебуває під опікою родини.

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Через два роки після появи тривожних повідомлень знаменитість відвідав матч своєї улюбленої команди "Лос-Анджелес Лейкерс". На світлинах із гри можна було побачити, що він кардинально змінився із моменту зникнення з екранів.

Востаннє Джека Ніколсона бачила на публіці в квітні 2026 року. Папараці вдалося зафільмувати момент, коли актор виходив із готелю, спираючись на паличку. На кадрах яскраво помітно, що пересуватися йому було досить нелегко.

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