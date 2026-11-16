Стало відомо, хто зіграє нового Джеймса Бонда: усі подробиці про актора

Британський актор Роберт Паттінсон офіційно отримав роль Джеймса Бонда. Про призначення 40-річного артиста повідомили 16 листопада на офіційних сторінках франшизи в соціальних мережах, поклавши край тривалим припущенням щодо того, хто замінить Деніела Крейга. Паттінсон уже прокоментував нову роль і назвав її честю всього життя.

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Про це повідомляють BBC та The Guardian. Інформацію також підтвердили офіційні акаунти Джеймса Бонда в Instagram.

Що відомо про призначення Роберта Паттінсона

Про нового виконавця ролі агента 007 стало відомо після незвичайної публікації на офіційних сторінках Джеймса Бонда. Незадовго до оголошення з акаунтів франшизи в Instagram та X зникли попередні дописи, а замість них з'явилося коротке відео з написом "Identity confirmed" ("Особу підтверджено").

Згодом інтригу було розкрито, отже наступним Джеймсом Бондом стане Роберт Паттінсон. Він перебере естафету від Деніела Крейга, який востаннє зіграв британського розвідника у фільмі "Не час помирати" (2021).

Сам актор уже відреагував на призначення. У заяві, яку цитує Variety, Паттінсон зізнався, що для нього це особливий момент.

"Джеймс Бонд – один із найлегендарніших персонажів у кінематографі, і отримати можливість зіграти агента 007 – це честь усього життя", – сказав артист.

Він також подякував режисеру Дені Вільньову, продюсерам Емі Паскаль і Девіду Гейману, а також команді Amazon MGM Studios за довіру.

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"Сказати, що ця роль – здійснення мрії, було б применшенням. Я не можу бути більш схвильованим через цю співпрацю та майбутню роботу з такою чудовою командою", – додав Паттінсон.

Чим відомий Роберт Паттінсон

Роберт Паттінсон народився 13 травня 1986 року в Лондоні. Акторську кар’єру він почав ще в підлітковому віці, спочатку у 13 років приєднався до аматорської театральної трупи, а згодом його помітив театральний агент. Першу помітну роль на великому екрані Паттінсон отримав у 2005 році, зігравши Седрика Діґорі у фільмі "Гаррі Поттер і келих вогню". Світову популярність йому принесла роль вампіра Едварда Каллена у кіносазі "Сутінки", після виходу якої актор став одним із найвідоміших молодих артистів Голлівуду.

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Однак Паттінсон не захотів залишатися заручником образу романтичного вампіра й поступово змінив амплуа. Він почав активно співпрацювати з незалежними режисерами, зокрема Девідом Кроненбергом, Робертом Еґґерсом і братами Сафді. Особливу увагу критиків привернули його ролі у фільмах "Гарні часи" та "Маяк". Згодом актор повернувся до масштабних студійних проєктів, зігравши Брюса Вейна у "Бетмені" Метта Рівза (2022) та головну роль у науково-фантастичній стрічці "Мікі 17" (2025). Крім акторства, Паттінсон займається музикою, грає на гітарі та фортепіано, пише власні композиції й виконував пісні для саундтреків до "Сутінок". Також із 2013 року він є обличчям чоловічого аромату Dior Homme.

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Хто працюватиме над новим фільмом про Джеймса Бонда

Наступна стрічка стане 26-м офіційним фільмом франшизи та першою частиною нової ери Бонда під творчим контролем Amazon MGM Studios.

Режисерське крісло обійме Дені Вільньов, відомий роботою над фільмами "Дюна", "Той, хто біжить по лезу 2049" та "Прибуття". Сценарій пише Стівен Найт – творець популярного серіалу "Гострі картузи".

Продюсуванням проєкту займаються Емі Паскаль і Девід Гейман. Саме цій команді належить сформувати новий напрям розвитку однієї з найвідоміших шпигунських кіноісторій.

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Паттінсон стане сьомим актором, який зіграє Джеймса Бонда в офіційній серії фільмів. До нього культового персонажа в різні роки втілювали Шон Коннері, Джордж Лезенбі, Роджер Мур, Тімоті Далтон, Пірс Броснан і Деніел Крейг.

Коли вийде новий фільм про агента 007

Точну дату прем'єри наступної частини франшизи поки не оголосили. За попередніми планами, знімальний процес має розпочатися у 2027 році, а вихід стрічки очікується у 2028-му.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що франшиза про Джеймса Бонда перебуває на етапі повного оновлення. Після завершення епохи Даніела Крейга та переходу прав до Amazon, студія формує нову творчу команду і переглядає підхід до кастингу.