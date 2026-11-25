Нові судові документи пролили світло на те, кому дістануться статки покійної американської акторки Гайден Панеттьєрі, які оцінюють у понад 6 мільйонів доларів. Єдиною спадкоємицею майна знаменитості було оголошено її доньку Каю-Євдокію від українського боксера Володимира Кличка.

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Про це повідомляє таблоїд Page Six. Згідно з документами, акторка відійшла у вічність, не залишивши заповіту.

Особисте майно Гайден Панеттьєрі оцінили в $5 208 519 (близько 236 254 255 грн), а нерухомість – $1 023 600 (46 429 677 грн). Володимир Кличко подав клопотання, аби розпорядницею статків його колишньої нареченої стала Мелісса Москал Бенчівенга.

Звернення боксера до суду через статки акторки

У вересні 2026 року спортсмен звернувся до суду США з проханням призначити його тимчасовим опікуном майна Гайден Панеттьєрі, що перейде у спадок їхній спільній доньці. Кличко наполягав, аби всі необхідні рішення були ухвалені "негайно", оскільки побоювався, що статками акторки можуть заволодіти сторонні люди.

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Як ствреджував боксер у заяві, незадовго до смерті Панеттьєрі найняла службу охорони для захисту свого будинку в Лос-Анджеласі, бо на його територію проник невідомий. Окрім того, вона нібито змінила замки в нерухомості й вивезла цінні речі.

Менше ніж через місяць Кличку надали статус тимчасового опікуна над спадщиною Каї до призначення постійного розпорядника. Тоді до слухання навіть доєдналася 11-річна донька боксера через відеозв'язок, аби відповісти на кілька запитань судді.

Згодом Володимир Кличко подав нові документи, де вказав, що ознайомлений із податковою заборгованістю колишньої нареченої в розмірі 30 тисяч доларів (приблизно 1 360 776 грн). Він зобов'язався сплатити борг, аби уникнути накладення штрафу на майно Панеттьєрі.

Головні історії дня

Нагадаємо, що Гайден Панеттьєрі відійшла у вічність 16 серпня 2026 року. Трагедію визнали нещасним випадком, спричиненим випадковим передозуванням наркотиками.

Незадовго до смерті акторка випустила мемуари "Це я: Розплата", де розповіла про непрості періоди в житті, зокрема, рішення передати опіку над донькою Володимиру Кличку. На такий радикальний крок вона була змушена піти через боротьбу із залежностями.

Раніше OBOZ.UA розповів, що мати екснареченої Кличка пояснила, чому проігнорувала похорон доньки, та поставила під сумнів офіційну версію її раптової смерті.