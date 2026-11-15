Стала відома доля обручок Жаклін Кеннеді від двох чоловіків: де зараз коштовності вдови президента США, одну з яких оцінили в $2,5 млн

Одна з обручок Жаклін (Джекі) Кеннеді нині зберігається в музеї серед особистих речей колишньої першої леді США, а іншу прикрасу-статус продали на аукціоні за 2,58 мільйонів доларів. Йдеться про коштовності, які їй подарували два чоловіки – президент Джон Ф. Кеннеді та грецький мільйонер Арістотель Онассіс.

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Після смерті Джекі у 1994 році їхні шляхи розійшлися: одну прикрасу передали до президентської колекції, а місце перебування іншої досі невідоме. Про це пишуть у People.

Жаклін Кеннеді отримала три обручки (одна з них – заручальна каблучка) за життя. Першу їй подарував біржовий маклер Джон Г. Хастед-молодший, з яким вона заручилася у 1951 році. Однак ці стосунки не дійшли до весілля: вже за рік Джекі повернула каблучку колишньому нареченому.

У червні 1953 року жінка оголосила про заручини з Джоном Ф. Кеннеді. Майбутній президент США подарував їй прикрасу від ювелірного дому Van Cleef & Arpels. 12 вересня того ж року пара побралася. Їхній шлюб тривав до вбивства політика в Далласі 22 листопада 1963-го.

Прикраса, яку Джон Кеннеді подарував нареченій, мала назву toi et moi – "ти і я". Її головними елементами були діамант вагою 2,88 карата та смарагд вагою 2,84 карата. Камені обрамляли менші діаманти й смарагди.

Каблучку обирав батько майбутнього президента Джозеф Кеннеді. На її дизайн, імовірно, надихнула прикраса, якою Наполеон Бонапарт освідчився Жозефіні де Богарне у 1796 році.

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У 1962 році Джекі Кеннеді вирішила змінити вигляд подарунка та віддала його на переробку до Van Cleef & Arpels. Ювеліри додали до композиції ще круглі діаманти вагою 0,66 карата та камені огранювання "маркіз" вагою 1,46 карата.

Після смерті Жаклін каблучка стала частиною її спадщини. Саме тому вона тепер виставлена в Президентській бібліотеці та музеї Джона Ф. Кеннеді в Бостоні. Поруч із нею зберігаються весільна сукня колишньої першої леді, альбом для заручин та запрошення на весілля.

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Вдруге Жаклін Кеннеді вийшла заміж у 1968 році. Другу відому прикрасу Джекі отримала від Арістотеля Онассіса. Грецький мільйонер придбав для неї у ювелірному домі Harry Winston 40-каратний діамант огранювання "маркіз", відомий як "Лесото III".

Після смерті Жаклін каблучка з'явилася на аукціоні Sotheby's. У квітні 1996 року її продали за 2,58 мільйонів доларів, хоча експерти попередньо оцінили коштовність у 600 тисяч доларів.

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Однак покупці – засновники Weight Watchers Альберт і Феліче Ліпперт – придбали прикрасу не для себе, а від імені неназваного "дорогого друга".

Саме тому подальша доля діаманта залишається загадкою. Особу його кінцевого власника так і не розкрили, а достовірних відомостей про те, де коштовність перебуває сьогодні, немає.

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