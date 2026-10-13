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"Сподіваюсь, у нього все буде добре". Слава Дьомін збентежив заявою про Стаса Шурінса, який давно зник з екранів

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
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"Сподіваюсь, у нього все буде добре". Слава Дьомін збентежив заявою про Стаса Шурінса, який давно зник з екранів
Слава Дьомін збентежив заявою про Стаса Шурінса

Ведучий Слава Дьомін насторожив повідомленням про латвійського співака Стаса Шурінса, який здобув популярність після перемоги у третьому сезоні української "Фабрики зірок". Радіоведучий опублікував архівне фото з артистом і зізнався, що нещодавно спілкувався з ним.

У своїх InstaStories Дьомін показав спільний кадр, зроблений 2013 року, та згадав про їхню недавню розмову. Водночас ведучий не став розкривати подробиць і не пояснив, що саме відбувається в житті Шурінса.

''Сподіваюсь, у нього все буде добре''. Слава Дьомін збентежив заявою про Стаса Шурінса, який давно зник з екранів

Дьомін показав архівне фото. Джерело: скриншот

"Далекий 2013 рік і переможець "Фабрики зірок" Стас Шурінс. Нещодавно спілкувався зі Стасом і сподіваюсь, у нього все буде добре", – написав Дьомін.

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Що саме він мав на увазі, ведучий не уточнив. Співак уже тривалий час не виходить в інформаційний простір, а сам артист в Instagram не з'являвся з липня 2023 року. Тоді Шурінс опублікував кавер на композицію BUNT. – Lose It All (I Don't Wanna).

Що відомо про Стаса Шурінса

Стас Шурінс народився 1 червня 1990 року в Ризі, Латвія. Широку популярність в Україні він здобув після перемоги у третьому сезоні "Фабрики зірок", яка відбулася 2009 року. Згодом співак узяв участь у шоу "Танці з зірками" та здобув перемогу й у цьому проєкті.

На початку 2010-х його пісні звучали на музичних телеканалах, а про його особисте життя говорили багато. Зокрема, артист зустрічався зі співачкою Ерікою (нині – MamaRika). Згодом виконавиця зізнавалася, що була сильно закохана в Шурінса, а розрив стосунків завдав їй болю.

Подробицями сімейного життя співак ділився нечасто. У 2014 році музикант переїхав до Німеччини. Однією з причин від'їзду стало лікування його дружини Віолети, у якої виявили пухлину мозку.

''Сподіваюсь, у нього все буде добре''. Слава Дьомін збентежив заявою про Стаса Шурінса, який давно зник з екранів

У 2014 році музикант переїхав до Німеччини. Джерело: instagram.com/naike_photography_

Після переїзду Шурінс не полишив музику: продовжив писати пісні, працювати над власними проєктами та виступив у німецькій версії шоу "Голос країни". Також він випускав композиції українською та латиською мовами. Останні релізи датуються 2025 – початком 2026 року.

Раніше OBOZ.UA писав, що Zi Faamelu, раніше відома як Борис Апрєль, несподівано повернулася на екрани. Артистка записала відеозвернення для учасників нової "Фабрики зірок".

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