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"Спляча красуня" Личаківського кладовища: якими легендами оповита могила таємничої артистки

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 хв
207
"Спляча красуня" Личаківського кладовища: якими легендами оповита могила таємничої артистки
Що відомо про "сплячу красуню" Личаківського кладовища. Джерело: скриншот з відео

На Личаківському кладовищі у Львові є надгробок, який уже понад століття привертає увагу відвідувачів незвичайним зображенням молодої жінки, що лежить на кам'яному ложі. Її називають "Сплячою красунею", а навколо могили Катажини Марковської, яка померла ще в XIX столітті, виникло чимало легенд – від трагічної смерті просто на театральній сцені до історії про витончену скульптуру, яка започаткувала цілу мистецьку тенденцію.

Про таємниче поховання розповіла співачка Наталка Карпа, яка провела екскурсію Личаківським кладовищем для журналіста Слави Дьоміна. Відповідне відео з'явилося на його YouTube.

За словами артистки, хоча похована тут жінка не була відомою історичною постаттю, її надгробок став одним із найвпізнаваніших на цвинтарі. Зокрема, існує переказ, що Марковська була оперною співачкою і померла просто під час вистави, коли за сценарієм її героїня мала загинути.

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"Насправді кажуть, що це була оперна співачка, яка вийшла на сцену і згідно зі своєю роллю мала на сцені померти. І в той момент вона реально вмирає", – поділилася Карпа.

''Спляча красуня'' Личаківського кладовища: якими легендами оповита могила таємничої артистки

Скульптура "Сплячої красуні". Джерело: скриншот

Утім, це лише одна з версій. Як зауважила співачка, у публікації про історію Личаківського кладовища зазначено, що жінка померла від важкої недуги.

Історія самого надгробка також пов'язана з цікавою мистецькою тенденцією. За словами Карпи, скульптуру створив брат чоловіка покійної. Вона згадала про родину Шимзерів – відоме покоління львівських скульпторів, які мали власну майстерню та вважалися одними з найкращих майстрів свого часу.

''Спляча красуня'' Личаківського кладовища: якими легендами оповита могила таємничої артистки

Могила Катажини Марковської. Джерело: скриншот

Водночас історичні дослідження називають автором надгробка Юліана Марковського – родича Катажини (ймовірно, міг бути тим самим братом чоловіка покійної). Він створив скульптуру у 1887 році.

Жінку зобразили у повний зріст, але лежачи: її волосся розкинулося на подушці, а ковдра спадає з кам'яного ложа. Поруч з нею зобразили троянди – на знак того, що жінка була одружена. Особливої виразності скульптурі додає поза: вона не нагадує традиційне зображення небіжчиці, а радше створює враження, що та просто заснула.

''Спляча красуня'' Личаківського кладовища: якими легендами оповита могила таємничої артистки

Історичні дослідження називають автором надгробка Юліана Марковського. Джерело: Facebook/Львів столиця епох

Ба більше, за переказами екскурсоводів, за спиною "Сплячої красуні" раніше височів образ "Ангела болю" з розпростертими крилами, який ніби схилявся над жінкою. Згодом ангел зник. За однією з версій, скульптуру викрали, за іншою – вона могла бути втрачена ще до Першої світової війни.

Наталка Карпа також розповіла ще одну історію, пов'язану з появою подібних надгробків у Європі. За її словами, колись заможна родина з Кам'янця-Подільського втратила 16-річну доньку. Батько, не в силах змиритися з її смертю, вирушив до Італії та замовив для дитини подібну скульптуру в місцевого майстра.

''Спляча красуня'' Личаківського кладовища: якими легендами оповита могила таємничої артистки

Над могилою раніше був ангел. Джерело: Facebook/Львів столиця епох

Робота настільки вразила впливового чоловіка, який побачив її під час створення, що той захотів отримати таку саму для своєї померлої 32-річної дружини. Скульптор погодився виготовити копію.

Як пояснила Наталка Карпа, саме так нібито зародилася тенденція зображувати померлих молодих жінок на надгробках у вигляді тих, хто спокійно лежить на ложі.

Раніше OBOZ.UA розповідав, який вигляд має могила останнього кохання "Кобзаря" Тараса Шевченка – Ликерії Полусмак у Каневі.

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