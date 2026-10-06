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Співак-зрадник із Києва отримав "звання" від окупантів після 13 років служіння Кремлю і став "заслуженим артистом ДНР"

Анастасія Какун
Анастасія Какун
Time to read3 хв
icon 42,5 т.
Співак-зрадник із Києва отримав "звання" від окупантів після 13 років служіння Кремлю і став "заслуженим артистом ДНР"
Співак Джанго отримав звання "заслуженого артиста ДНР"

У Росії віддячили співаку родом із Києва Джанго (справжнє ім'я – Олексій Піддубний) за те, що він вже 13 років танцює під дудку окупаційної влади Кремля. Йому вручили звання "заслуженого артиста ДНР" на так званому "святі" – Дні возз'єднання Донбасу та Новоросії з РФ.

Про це повідомляють росмедіа. "Нагороду" зраднику присвоїли за дорученням ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна.

Співак-зрадник із Києва отримав ''звання'' від окупантів після 13 років служіння Кремлю і став ''заслуженим артистом ДНР''

Джанго отримав "звання" від російських окупантів. Джерело: Росмедіа

Як пишуть пропагандисти, на заході були присутні російські окупанти, які видали маячню про передумови так званої "СВО" та причини "возз'єднання ДНР". Звісно ж, оди терористичній політиці Росії не уник можливості "проспівати" й Джанго. Щоправда, прославлене росіянами "возз'єднання" він вирішив назвати просто "подіями".

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"Перший концерт відбувся в Луганську в ДК імені Леніна 23 лютого 2015 року, у День захисника Вітчизни. Тоді й почалося моє безпосереднє знайомство з нашими ось цими подіями, про які сьогодні йде мова… Це частина російської історії. Не знаючи своєї історії, ви взагалі не знаєте, що відбувається",– видав запроданець.

Окремо Джанго наголосив, що ще з 2013 року виступав проти державного перевороту в Україні та Євромайдану, метою якого було відновлення європейського курсу. Він видав, що бачив у "впливі Заходу" на нашу країну бажання "зачепити Росію".

Співак-зрадник із Києва отримав ''звання'' від окупантів після 13 років служіння Кремлю і став ''заслуженим артистом ДНР''

Зрадник підтримує вбивства українців. Джерело: Скриншот

Що відомо про зрадника

Олексій Піддубний народився 8 січня 1969 року в Києві. Він із самого дитинства почав займатися музикою, а майбутній сценічний псевдонім "Джанго" отримав наприкінці 1980-х під час служби в армії через любов до гри на гітарі. На початку 2000-х музикант заснував однойменний гурт.

У 2014 році Джанго почав публічно транслювати пропагандистький наратив про "братерство" українців та росіян. Зрадник заявляв, що Україна веде війну проти "свого народу", неодноразово їздив із концертами на територію тимчасово окупованого Донеччини та Луганщини, через що став фігурантом бази "Миротворець".

Співак-зрадник із Києва отримав ''звання'' від окупантів після 13 років служіння Кремлю і став ''заслуженим артистом ДНР''

Джанго отримав судовий вирок за підтримку війни в Україні. Джерело: Офіс Генерального прокурора

Після початку повномасштабної війни Джанго використовує свою впізнаваність для поширення кремлівської пропаганди та виправдовування кривавої війни, а от у 2024 році він став довіреною особою диктатора Володимира Путіна на так званих "президентських виборах". Через таку діяльність Служба безпеки України повідомила зраднику про підозру. Вже у 2025-му Джанго отримав від Вінницького міського суду 12 років заочного позбавлення волі, адже був визнаний винним в заохоченні до війни.

Раніше OBOZ.UA розповів, що лідера російського гурту "Війна" Олега Воротнікова, який підтримував окупацію Криму, заарештували в Німеччині біля колишньої психіатричної клініки.

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