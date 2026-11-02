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Співачка SKYLERR вийшла заміж за коханого-адвоката через місяць після заручин: який вигляд мали молодята на церемонії. Фото

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
642
Співачка SKYLERR вийшла заміж за коханого-адвоката через місяць після заручин: який вигляд мали молодята на церемонії. Фото
SKYLERR та Євген Пронін одружилися. Джерело: instagram.com/skylerr_official

Українська співачка SKYLERR (справжнє ім'я – Валерія Кудрявець) узаконила стосунки зі своїм коханим чоловіком, адвокатом Євгеном Проніним. Близько місяця тому пара оголосила про заручини, а тепер розписалася. 

Радісною новиною SKYLERR поділилася на особистій сторінці в Instagram. Вона показала серію романтичних фото з Проніним, які лаконічно підписала: "Чоловік і дружина". Зі свого боку адвокат у власних соціальних мережах підкреслив, що після церемонії вони почали спокійно готуватися до весілля.

Співачка SKYLERR вийшла заміж за коханого-адвоката через місяць після заручин: який вигляд мали молодята на церемонії. Фото

SKYLERR та Євген Пронін уклали шлюб. Джерело: instagram.com/skylerr_official

Співачка SKYLERR вийшла заміж за коханого-адвоката через місяць після заручин: який вигляд мали молодята на церемонії. Фото

Пронін зазначив, що після розпису вони зі SKYLERR почали готуватися до весілля. Джерело: Скриншот

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Для важливого дня SKYLERR обрала елегантну білу сукню в підлогу з глибоким V-подібним вирізом на декольте та відкритою спиною. Особливої витонченості вбранню співачки додала легка накидка, яку вона зав'язала на шиї, ніби шарф, та розправила по плечах.

Співачка SKYLERR вийшла заміж за коханого-адвоката через місяць після заручин: який вигляд мали молодята на церемонії. Фото

Для церемонії розпису співачка обрала вишукану сукню. Джерело: Скриншот

Євген Пронін вбрався у класичний чорний смокінг, який скомбінував із контрастною сорочкою. Образ він довершив темним метеликом на шиї.

Співачка SKYLERR вийшла заміж за коханого-адвоката через місяць після заручин: який вигляд мали молодята на церемонії. Фото

Пара офіційно розписалася. Джерело: instagram.com/skylerr_official

На кадрах можна побачити, що під час церемонії розпису поруч із молодятами були їхні найближчі люди. SKYLERR виводив до Євгена Проніна її батько і перед тим, як ніби передати доньку в надійні руки, дав адвокату кілька настанов.

Протягом церемонії розпису закохані ледь стримували сльози щастя, а не менш зворушеними були і їхні гості. Як зізналася адвокатка й блогерка Інна Мірошниченко, вона розплакалася, коли спостерігала за створенням нової сім'ї.

Співачка SKYLERR вийшла заміж за коханого-адвоката через місяць після заручин: який вигляд мали молодята на церемонії. Фото

Церемонія була дуже зворушливою. Джерело: Скриншот

До речі, SKYLERR взяла прізвище свого чоловіка. У соцмережах вона вказала себе не Валерією Кудрявець, а Проніною.

Співачка SKYLERR вийшла заміж за коханого-адвоката через місяць після заручин: який вигляд мали молодята на церемонії. Фото

Артистка взяла прізвище коханого. Джерело: Скриншот

Пара не затягувала з реєстрацією шлюбу, адже зробила важливий крок незадовго після заручин. На початку жовтня Євген Пронін зробив SKYLERR пропозицію руки та серця у максимально несподіваний для артистки момент. Співачка думала, що вони з обранцем вирушили на звичайну фотосесію в полі, однак саме тоді адвокат вирішив перевести їхні стосунки на більш серйозний рівень.

Співачка SKYLERR вийшла заміж за коханого-адвоката через місяць після заручин: який вигляд мали молодята на церемонії. Фото

SKYLERR та Пронін заручилися у жовтні. Джерело: instagram.com/pronin_law_you

Що цікаво, зараз пара не приховує подробиці розвитку своєї історії кохання від публіки, тоді як на початку роману ситуація була зовсім іншою. SKYLERR та Євгена Проніна почали підозрювати в стосунках ще восени 2025-го, проте вони офіційно підтвердили цю інформацію лише наприкінці того ж року.

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