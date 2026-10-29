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Соломія Вітвіцька розповіла про суперечки із чоловіком через хрещення сина: ми різних конфесій

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read1 хв
2,6 т.
Соломія Вітвіцька розповіла про суперечки із чоловіком через хрещення сина: ми різних конфесій
Соломія Вітвіцька розповіла про суперечки із чоловіком через хрещення сина. Джерело: instagram.com/solomiyavitvitska

46-річна журналістка й телеведуча Соломія Вітвіцька, яка наприкінці вересня вперше стала мамою, планує похрестити сина Устима. Утім, перед тим як визначитися з організацією обряду, подружжю довелося обговорити, у якій саме церкві він відбудеться, адже вони належать до різних конфесій.

Про це зірка телеекрана розповіла в InstaStories, де запропонувала підписникам поставити їй запитання у спеціальному віконечку. Один із користувачів поцікавився, чи збираються Вітвіцька та її чоловік, військовослужбовець Олексій Ситайло, хрестити первістка.

Соломія Вітвіцька розповіла про суперечки із чоловіком через хрещення сина: ми різних конфесій

Вітвіцька планує похрестити сина Устима. Джерело: instagram.com/solomiyavitvitska

"Ми з чоловіком різних конфесій (я греко-католичка, він православний) і трохи було суперечок, в якій саме церкві будуть хрестини, але врешті знайшли компроміс", – відповіла телеведуча.

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Також у Вітвіцької запитали, наскільки масштабним буде святкування з нагоди хрещення хлопчика. За словами знаменитості, влаштовувати гучну подію подружжя не планує. На обряд запросять лише найближчих людей.

"Це буде камерно і лише з рідними та найближчими, нічого масштабного не плануємо", – пояснила журналістка.

Соломія Вітвіцька розповіла про суперечки із чоловіком через хрещення сина: ми різних конфесій

За словами знаменитості, влаштовувати гучну подію подружжя не планує. Джерело: instagram.com/solomiyavitvitska

Нагадаємо, Соломія Вітвіцька народила сина 26 вересня 2026 року. Дата появи хлопчика на світ вийшла символічною – 26.09.26. Про народження первістка ведуча повідомила, опублікувавши фотографію з пологового будинку, де позувала разом із чоловіком.

Подружжя назвало хлопчика Устимом – це давнє українське ім'я латинського походження, яке означає "справедливий". За словами Вітвіцької, саме Олексій запропонував цей варіант, а згодом пара знайшла в ньому особливий символізм, пов'язаний із професією чоловіка.

Соломія Вітвіцька розповіла про суперечки із чоловіком через хрещення сина: ми різних конфесій

Подружжя назвало хлопчика Устимом. Джерело: instagram.com/solomiyavitvitska

Раніше OBOZ.UA писав, що Соломія Вітвіцька показалася в повний зріст після пологів у 46 років.

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