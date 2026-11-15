Соломія Вітвіцька похрестила 1-місячного сина та вперше показала його обличчя. Відео

Телеведуча Соломія Вітвіцька та її чоловік-військовослужбовець Олександр Ситайло похрестили сина Устима, який народився наприкінці вересня. Для проведення таїнства подружжя обрало Свято-Михайлівський Видубицький чоловічий монастир у Києві, а на церемонію запросило лише найрідніших людей і близьких друзів.

Відео дня

Відео з хрещенням первістка журналістка опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На кадрах можна побачити не лише сам обряд, а й обличчя хлопчика, яке зіркова мама досі не показувала широкому загалу.

"Сьогодні Устим отримав свій перший духовний оберіг. Поруч були найрідніші люди та найближчі друзі. А тепер у нього є ще й чудові хрещені, які любитимуть, підтримуватимуть і оберігатимуть його. Ми щасливі, що саме ви поруч!" – написала Вітвіцька.

Раніше телеведуча розповідала, що підготовка до хрестин потребувала певних домовленостей між нею та чоловіком. Річ у тім, що подружжя належить до різних конфесій: Соломія є греко-католичкою, а Олександр – православним. Через це вони не одразу визначилися, у якій церкві проводитимуть обряд, проте зрештою знайшли вихід і обрали собор, що належить Православній церкві України.

РЕКЛАМА

Вітвіцька також наголошувала, що не планує влаштовувати масштабного святкування. За її словами, хрестини мали відбутися у вузькому родинному колі, без гучної вечірки.

Головні історії дня

Нагадаємо, телеведуча вперше стала мамою 26 вересня 2026 року. Про народження первістка вона повідомила фотографією з пологового будинку, на якій позувала разом із чоловіком. Хлопчика назвали Устимом – це давнє українське ім'я латинського походження, яке означає "справедливий".

Як розповідала журналістка, саме Олександр запропонував так назвати сина. Згодом пара побачила в цьому імені особливий символізм, пов'язаний із професією чоловіка.

Раніше OBOZ.UA писав, що Соломія Вітвіцька показалася в повний зріст після пологів у 46 років.