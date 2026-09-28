Соломія Вітвіцька дала сину рідкісне імʼя: що воно означає

46-річна телеведуча Соломія Вітвіцька розсекретила ім'я сина, якого народила 26 вересня. Первістка зірка назвала Устимом – це давнє українське ім'я, що означає "справедливий".

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Про вибір імені Вітвіцька розповіла в Instagram, де також показала один з перших кадрів із новонародженим сином. За словами телеведучої, саме ім'я Устим запропонував її чоловік Олексій Ситайло, а згодом подружжя знайшло в ньому особливий символізм.

"Ми з Олексієм хотіли саме українське ім’я – красиве, сильне і таке, яке пасуватиме нашому синові. Устим – ім’я, яке запропонував Олекса. А згодом ми зʼясували, що воно походить від латинського justus – "справедливий", для нас це стало особливо символічно, бо своє життя та професію Олекса повʼязав з юстицією", – написала знаменитість.

Зокрема, Вітвіцька розповіла про символічну дату народження хлопчика. Син з'явився на світ 26 вересня, і телеведуча вважає цей збіг особливим, оскільки саме 26-го числа, за словами подружжя, народжуються люди із загостреним почуттям справедливості.

"І щойно ми визначилися з іменем – наш син, здається, теж одразу вирішив, що нам уже час зустрітися. Та ще й обрав невипадкову дату: нам підказали, що за цифровою психологією, 26-го народжуються люди з загостреним почуттям справедливості. Наш Устим", – додала Вітвіцька.

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Про народження первістка телеведуча повідомила напередодні. Вона опублікувала фото з пологового будинку, на якому лежить на лікарняному ліжку поруч із чоловіком.

"26.09.26. Ми тебе дуже чекали, синочку", – лаконічно підписала кадр Вітвіцька.

Для телеведучої це перша дитина. Вона оголосила про вагітність у квітні 2026 року, а згодом влаштувала гендер-паті, де стало відомо, що у подружжя народиться хлопчик.

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Як повідомляв OBOZ.UA, у червні Вітвіцька та Ситайло також офіційно одружилися. Церемонія відбулася 20 червня. Чоловік телеведучої служить у ЗСУ, а на самому весіллі був у військовій формі.

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