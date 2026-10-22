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Солістка гурту KAZKA Заріцька, яка важила 135 кг, показалася в білизні після приголомшливого схуднення. Фото до і після

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read1 хв
2,0 т.
Солістка гурту KAZKA Заріцька, яка важила 135 кг, показалася в білизні після приголомшливого схуднення. Фото до і після
Олександра Заріцька вразила результатом схуднення. Джерело: facebook.com/kazka.band

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька продемонструвала вражаючий результат свого схуднення. Артистка, яка раніше важила 135 кілограмів, попозувала перед камерою у фактурному бюстгальтері та напівпрозорій накидці, блиснувши фігурою.

На сторінці колективу в TikTok знаменитість оприлюднила ролик, на якому лежить на підлозі й підспівує рядки нового треку. У фокусі відео здебільшого залишалося обличчя Заріцької, тоді як для заставки вона обрала кадр, де відвертіше похизувалася формами.

Солістка гурту KAZKA Заріцька, яка важила 135 кг, показалася в білизні після приголомшливого схуднення. Фото до і після

Заріцька блиснула фігурою після схуднення. Джерело: Скриншот

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Зауважимо, що серйозно працювати над своїм тілом артистка почала кілька років тому. Певний період вона була переконана, що зможе "стати щасливою" лише після того, як досягне параметрів "90-60-90", але зрештою кардинально змінила думку завдяки коханому чоловіку. Відтоді головною ціллю для Олександри Заріцької стало не зниження цифри на вагах, а побудова фігури "мрії". Виконавиця прагнула зменшити об'єм рук, живота і ніг.

Солістка гурту KAZKA Заріцька, яка важила 135 кг, показалася в білизні після приголомшливого схуднення. Фото до і після

Артистка працює над своєю фігурою не один рік. Джерело: instagram.com/kazka.band

Для досягнення своєї мети знаменитість почала регулярно займатися спортом. За словами солістки гурту KAZKA, вона ніколи не жаліє себе під час тренувань і любить виконувати вправи з додатковою вагою. Зрештою наполегливість та самодисципліна дали результат, Заріцька схудла щонайменше на 35 кг.

Солістка гурту KAZKA Заріцька, яка важила 135 кг, показалася в білизні після приголомшливого схуднення. Фото до і після

Солістка KAZKA раніше важила 135 кг

Звісно ж, такі зміни в зовнішності співачки не залишаються поза увагою її фанатів. Під багатьма дописами зірки можна побачити купу компліментів її ефектній фігурі.

"Ого, як ви схудли. Красуня".

"Шикарна жінка, молодець. Скільки роботи над собою, але воно того варте".

"Яка гарна, очей не відірвати".

"Ви така красуня. Так схудли".

Солістка гурту KAZKA Заріцька, яка важила 135 кг, показалася в білизні після приголомшливого схуднення. Фото до і після

Співачка отримує багато компліментів від фанатів

Раніше OBOZ.UA розповів, що молодший син Шварценеггера змінився до невпізнання після схуднення на 113 кг.

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