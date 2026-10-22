Солістка гурту KAZKA Заріцька, яка важила 135 кг, показалася в білизні після приголомшливого схуднення. Фото до і після

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька продемонструвала вражаючий результат свого схуднення. Артистка, яка раніше важила 135 кілограмів, попозувала перед камерою у фактурному бюстгальтері та напівпрозорій накидці, блиснувши фігурою.

Відео дня

На сторінці колективу в TikTok знаменитість оприлюднила ролик, на якому лежить на підлозі й підспівує рядки нового треку. У фокусі відео здебільшого залишалося обличчя Заріцької, тоді як для заставки вона обрала кадр, де відвертіше похизувалася формами.

Зауважимо, що серйозно працювати над своїм тілом артистка почала кілька років тому. Певний період вона була переконана, що зможе "стати щасливою" лише після того, як досягне параметрів "90-60-90", але зрештою кардинально змінила думку завдяки коханому чоловіку. Відтоді головною ціллю для Олександри Заріцької стало не зниження цифри на вагах, а побудова фігури "мрії". Виконавиця прагнула зменшити об'єм рук, живота і ніг.

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Для досягнення своєї мети знаменитість почала регулярно займатися спортом. За словами солістки гурту KAZKA, вона ніколи не жаліє себе під час тренувань і любить виконувати вправи з додатковою вагою. Зрештою наполегливість та самодисципліна дали результат, Заріцька схудла щонайменше на 35 кг.

Звісно ж, такі зміни в зовнішності співачки не залишаються поза увагою її фанатів. Під багатьма дописами зірки можна побачити купу компліментів її ефектній фігурі.

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"Ого, як ви схудли. Красуня".

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