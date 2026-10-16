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"Слухачі вимагають прозорості": YouTube почне позначати пісні, створені штучним інтелектом

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
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"Слухачі вимагають прозорості": YouTube почне позначати пісні, створені штучним інтелектом
YouTube буде позначати пісні, створені ШІ. Джерело: YouTube

Сервіс YouTube почне позначати спеціальними мітками музичні треки, які були згенеровані штучним інтелектом. Нововведення стосуватиметься як основної платформи сервісу, так і його додатків, зокрема, YouTube Music.

У компанії послалися на слухачів, які нібито "вимагають прозорості". Своєю чергою профільне видання Variety повідомляє, що насправді – це вимога музичної індустрії.

Що кажуть в YouTube

"Можливість штучного інтелекту генерувати контент відкриває нові способи для артистів створювати, експериментувати та ділитися музикою. З розвитком цих інструментів наші слухачі сказали нам, що вимагають прозорості, коли слухають трек, згенерований штучним інтелектом", – зазначено в останньому дописі в блозі YouTube.

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Причому нові мітки вже почали з’являтися у YouTube Music. А незабаром вони з’являться й на основній платформі сервису. Коли саме – не уточнюється, проте в компанії показали, де цю мітку шукати та як вона виглядає.

''Слухачі вимагають прозорості'': YouTube почне позначати пісні, створені штучним інтелектом

Так вже позначають пісні, створені штучним інтелектом. Джерело: YouTube

Маркування застосовуватиметься до тих пісень, які, за визначенням внутрішніх інструментів платформи та її партнерів, були "створені переважно за допомогою можливостей генерації ШІ".

Що кажуть експерти

YouTube – не перша платформою, яка запроваджує подібні правила. Apple Music ще у серпні анонсувала додавання позначки "Створено ШІ". Також, як вказує Variety, Spotify планує маркувати профілі артистів, які "виглядають згенерованими, як ШІ-персони".

Справа у тому, що ще влітку організації, що представляють музичну індустрію, заявили про необхідність введення "нової системи маркування ШІ-музики". Зокрема, цього вимагали Американська асоціація звукозаписної індустрії RIAA, Міжнародна федерація фонографічної індустрії IFPI, організатори премії "Ґреммі" та профспілка SAG-AFTRA.

Саме вони запропонували використовувати позначки AI-Generated (тобто, "створено ШІ") та AI-Assisted ("Створено за допомогою ШІ", – OBOZ.UA), щоб слухачі могли розуміти, чи використовували штучний інтелект під час створення музики та яку саме роль він відігравав.

Як повідомляв OBOZ.UA, в чарт-списках YouTube вже спостерігається новий "тренд"збільшення популярності музики, створеної за допомогою саме ШІ.

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