''Слухачі вимагають прозорості'': YouTube почне позначати пісні, створені штучним інтелектом

Сервіс YouTube почне позначати спеціальними мітками музичні треки, які були згенеровані штучним інтелектом. Нововведення стосуватиметься як основної платформи сервісу, так і його додатків, зокрема, YouTube Music.

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У компанії послалися на слухачів, які нібито "вимагають прозорості". Своєю чергою профільне видання Variety повідомляє, що насправді – це вимога музичної індустрії.

Що кажуть в YouTube

"Можливість штучного інтелекту генерувати контент відкриває нові способи для артистів створювати, експериментувати та ділитися музикою. З розвитком цих інструментів наші слухачі сказали нам, що вимагають прозорості, коли слухають трек, згенерований штучним інтелектом", – зазначено в останньому дописі в блозі YouTube.

Причому нові мітки вже почали з’являтися у YouTube Music. А незабаром вони з’являться й на основній платформі сервису. Коли саме – не уточнюється, проте в компанії показали, де цю мітку шукати та як вона виглядає.

Маркування застосовуватиметься до тих пісень, які, за визначенням внутрішніх інструментів платформи та її партнерів, були "створені переважно за допомогою можливостей генерації ШІ".

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Що кажуть експерти

YouTube – не перша платформою, яка запроваджує подібні правила. Apple Music ще у серпні анонсувала додавання позначки "Створено ШІ". Також, як вказує Variety, Spotify планує маркувати профілі артистів, які "виглядають згенерованими, як ШІ-персони".

Справа у тому, що ще влітку організації, що представляють музичну індустрію, заявили про необхідність введення "нової системи маркування ШІ-музики". Зокрема, цього вимагали Американська асоціація звукозаписної індустрії RIAA, Міжнародна федерація фонографічної індустрії IFPI, організатори премії "Ґреммі" та профспілка SAG-AFTRA.

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Саме вони запропонували використовувати позначки AI-Generated (тобто, "створено ШІ") та AI-Assisted ("Створено за допомогою ШІ", – OBOZ.UA), щоб слухачі могли розуміти, чи використовували штучний інтелект під час створення музики та яку саме роль він відігравав.

Як повідомляв OBOZ.UA, в чарт-списках YouTube вже спостерігається новий "тренд" – збільшення популярності музики, створеної за допомогою саме ШІ.