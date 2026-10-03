SKYLERR оголосила про заручини: як розвивалися ''ідеальні'' стосунки з її коханим-адвокатом

Українська співачка SKYLERR (справжнє ім'я – Валерія Кудрявець) виходить заміж за свого коханого чоловіка, адвоката Євгена Проніна. Обранець артистки зробив їй романтичну пропозицію руки та серця, у відповідь на що отримав беззаперечне "так".

Відео дня

Радісну новину виконавиця оголосила на особистій сторінці в Instagram. SKYLERR показала серію зворушливих кадрів, де вдалося зафільмувати, як Пронін освідчився їй та навіть змусив заціпеніти на кілька секунд.

"Так і тільки так! Приймаємо вітання", – лаконічно зазначила знаменитість.

Як поділилася SKYLERR, рішення Євгена Проніна перевести їхні стосунки на більш серйозний рівень стало для нею повною несподіванкою. Того дня пара просто влаштувала фотосесію на мальовничій локації, а співачка вирішила зняти з коханим відео під свою пісню. Саме в цей момент Пронін став перед SKYLERR на одне коліно та простягнув каблучку. На кілька секунд артистку окутав шок, а потім вона почала широко усміхатися й обіймати коханого.

На світлинах можна побачити, що артистка отримала від адвоката дуже красиву каблучку з дорогоцінним каменем прямокутної форми. Окрім того, в романтичний момент Євген Пронін подарував SKYLERR букет червоних троянд.

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Радість через такі кардинальні зміни в особистому житті з закоханими розділили їхні підписники. Пару почали активно вітати з заручинами, а в коментарях відгукнулося й немало українських зірок:

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"Ну все, я плачу перед концертом. Вітаю".

"Вітаємо, будьте щасливі!".

"Яка реакція прекрасна! Вітаю вас, котики".

"Щасливого спільного шляху!".

"Тепер не холостячка, і це прекрасно".

Історія кохання SKYLERR та Євгена Проніна

Чутки про те, що співачку та адвоката пов'язують романтичні почуття, почали ширитися ще з осені 2025 року. Тоді вони нерідко з'являлися на публічних заходах в компанії одне одного, проте коментарів щодо своїх сердечних справ здебільшого уникали. SKYLERR та Пронін офіційно підтвердили стосунки лише наприкінці 2025-го, а от деталі зародження почуттів перестали тримати в секреті ще пізніше.

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Артистка розповіла, що їхня з адвокатом перша зустріч відбулася на Байковому кладовищі. Євген Пронін досліджує це місце, тож одного запропонував їй провести екскурсію. Із того моменту вони почали дедалі активніше спілкуватися і, зрештою, між ними спалахнула "іскра".

"Для мене будь-який час із ним – ідеальний. Зранку снідаємо разом – ідеально, кожен роз'їхався по своїх справах, ми підтримуємо зв'язок через телефон – це теж ідеально. Вдома дивимося TikTok, слухаємо музику, їдемо кудись разом у машині – все ідеально. Найкращий момент для мене – це вечір, коли ніби всі негаразди, проблеми чи зайві думки йдуть на задній план, ми обіймаємося, і я засинаю", – описувала SKYLERR роман із Проніним.

Пара також розкрила, що вибудувала невеликі традиції. SKYLERR та Євген Пронін намагаються снідати разом, а також грають у пінг-понг. До речі, адвокат бере участь у розвитку співочої кар'єри коханої.

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