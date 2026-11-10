Скромний племінник Харчишина, який працює підсобником, розвернув 4 крісла на ''Голосі'' та передав тренерам подарунок від зіркового дядька

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
В Абу-Дабі стартували мирні перемовини: хто представляє Україну, Росію і ЄС та чи є шанси на проривВ Абу-Дабі стартували мирні перемовини: хто представляє Україну, Росію і ЄС та чи є шанси на проривЩо відомо про Владислава СоколовКрокодил, 17 автівок у мами та мільярди на захисті енергетики: OBOZ.UA дізнався деталі про фігурантів гучної справиДе дивитися футбол Північна Ірландія – Україна: на якому каналі безкоштовна трансляція ключового матчу Ліги наційДе дивитися футбол Північна Ірландія – Україна: на якому каналі безкоштовна трансляція ключового матчу Ліги наційОкупанти атакували "Епіцентр" у Кропивницькому: сталась пожежа, є постраждалі. Фото і відеоОкупанти атакували "Епіцентр" у Кропивницькому: сталась пожежа, є постраждалі. Фото і відеоФатальна жінка: як виглядає китайська шпигунка, яка спокусила очільника Nvidia і обвалила акції компанії. ФотоФатальна жінка: як виглядає китайська шпигунка, яка спокусила очільника Nvidia і обвалила акції компанії. ФотоУ Новгородській області атаковано авіаційний завод, який обслуговує військово-транспортні літаки. ВідеоУ Новгородській області атаковано авіаційний завод, який обслуговує військово-транспортні літаки. ВідеоПомер "один із найкращих українських поетів", який не гнався за нагородами та залишив колосальний творчий спадокПомер "один із найкращих українських поетів", який не гнався за нагородами та залишив колосальний творчий спадокШанс на підвищення краще провалити. Чому Україна має програти Лігу наційШанс на підвищення краще провалити. Чому Україна має програти Лігу наційВіткофф і Кушнер ризикують потрапити в пастку Кремля на перемовинах в Абу-Дабі – WPВіткофф і Кушнер ризикують потрапити в пастку Кремля на перемовинах в Абу-Дабі – WPУчасниці "Міс Всесвіт 2026" в захваті від спокусливої сукні українки за 36 000 грн: який вигляд вона має. ФотоУчасниці "Міс Всесвіт 2026" в захваті від спокусливої сукні українки за 36 000 грн: який вигляд вона має. Фото
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Скромний племінник Харчишина, який працює підсобником, розвернув 4 крісла на "Голосі" та передав тренерам подарунок від зіркового дядька

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 хв
423
Скромний племінник Харчишина, який працює підсобником, розвернув 4 крісла на "Голосі" та передав тренерам подарунок від зіркового дядька
Племінник Харчишина розвернув 4 крісла на "Голосі". Джерело: кадри з відео

19-річний племінник фронтмена "Другої Ріки" Валерія ХарчишинаМаксим Харчишин – підкорив суддів "Голосу країни". Юнак, який поза музикою працює підсобником на будівництві, розвернув усі чотири крісла суддів, які підспівували йому в унісон.

Для свого виступу Максим обрав хіт "Океану Ельзи" – "Коко Шанель". А акомпанемент склала його гітара. Увесь номер оприлюднили у YouTube "Голосу країни".

Першим своє крісло розвернув Дмитро Монатік ще на першому приспіві. Сам він активно підтаньовував та насолоджувався співом.

Артем Пивоваров зауважив, що юнак має "цікавий тембр". І під кінець пісні разом з Тіною Кароль та Наталією Могилевською натиснули на свої кнопки та розвернули крісла.

Читайте також
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
42,9 т.
Вийшла заміж за "Ісуса" та любить Росію з-за кордону: як склалася доля єдиної дочки українофоба Задорнова та що вона думає про війну
42,9 т.
Вийшла заміж за "Ісуса" та любить Росію з-за кордону: як склалася доля єдиної дочки українофоба Задорнова та що вона думає про війну
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
3,7 т.
Ектор Хіменес-Браво оголосив "конкурс на дружину" та попросився стати новим "холостяком": Григорій Решетнік відповів
3,7 т.
Ектор Хіменес-Браво оголосив "конкурс на дружину" та попросився стати новим "холостяком": Григорій Решетнік відповів
Анастасія КакунАнастасія Какун
2,2 т.
"Він вивчив українську мову": Катерина Бужинська показала рідкісне фото з чоловіком-іноземцем і розкрила, що він робить для України
2,2 т.
"Він вивчив українську мову": Катерина Бужинська показала рідкісне фото з чоловіком-іноземцем і розкрила, що він робить для України
Скромний племінник Харчишина, який працює підсобником, розвернув 4 крісла на ''Голосі'' та передав тренерам подарунок від зіркового дядька

Артем Пивоваров зауважив, що юнак має "цікавий тембр". Джерело: кадр з випуску

У результаті, усі судді сказали музиканту "так", але обрати потрібно було лише одного наставника.

Коли після виступу через однакові прізвища у Максима поцікавилися, чи має він зв'язок із Валерієм Харчишиним, юнак скромно відповів, що він його племінник.

Скромний племінник Харчишина, який працює підсобником, розвернув 4 крісла на ''Голосі'' та передав тренерам подарунок від зіркового дядька

Першим розвернувся Дмитро Монатік. Джерело: кадр з випуску

"Валерія сьогодні немає серед групи підтримки, тому що почався його тур всесвітній, але він нещодавно завів блог і показує, як вирощує помідори. Тому він попросив передати вам по банці", – розповів Максим про скромний подарунок від зірковго дядька – в'ялені помідори.

Після коротких бесід із суддями чоловік зробив свій вибір наставника. Максим Харчишин став частиною команди Артема Пивоварова.

Скромний племінник Харчишина, який працює підсобником, розвернув 4 крісла на ''Голосі'' та передав тренерам подарунок від зіркового дядька

Максим Харчишин подарував суддям помідори. Джерело: кадр з випуску

Зазначимо, перші кроки в музиці юнак робив у міському будинку культури, куди його запросили заспівати.

"Я виступив і зрозумів, що це людям сподобалося і мене сприйняли. І це дало чималу мотивацію щось робити далі", – пригадав він.

Нині хлопець співпрацює із Валерієм Харчишим – виступає у симфонічному оркестрі музиканта як бек-вокаліст та пише пісні.

Скромний племінник Харчишина, який працює підсобником, розвернув 4 крісла на ''Голосі'' та передав тренерам подарунок від зіркового дядька

Нині хлопець співпрацює із Валерієм Харчишим – виступає у симфонічному оркестрі музиканта як бек-вокаліст та пише пісні. Джерело: кадр з випуску

Поза виступом він розповів, що змалечку вирішив, що хоче пов'язати життя зі сценою. Однак зараз доводиться шукати підробіток, тому подався на будівництво.

"Я обрав такі підробітки, щоб міг поєднувати творчу діяльність і цей заробіток, тому що я вирішив ще змалечку, що буду на великій сцені", – зізнався музикант.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що "скажена" викладачка з вокалу шокувала тренерів "Голосу країни" та поставила Пивоварова на коліно.

Схожі теми
Голос країнизіркимузикаВалерій ХарчишинВалерій Харчишин
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!