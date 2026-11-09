''Скажена'' викладачка з вокалу шокувала тренерів ''Голосу країни'' та поставила Пивоварова на коліно. Відео

Одна з найвідоміших в Україні викладачок вокалу-інфлюенсерів Олена Українець запалила сцену "Голосу країни" своїм виконанням хіта Скрябіна та Наталії Могилевської – "Ти мені не даєш". Співачка, яку через провокативні відео в мережі називають "скаженою", змусила трьох суддів повернути своїх крісла, але наставником вона обрала лише одну людину.

Відео дня

Відомий хіт викладачка вокалу виконала у більш зухвалому та енергійному стилі, що співзвучно з роком. Відео з виступом з'явилося у YouTube проєкту.

Першою до Олени Українець розвернулося крісло Наталії Могилевської. Співачка слухала її спів із задоволенням на обличчі.

Тіна Кароль та Артем Пивоваров також показували, що в захваті від виконання. І лише на останніх секундах натиснули свої червоні кнопки та розвернули крісла.

Водночас від щастя, що до неї розвернулися судді, та під кінець виконання Олена Українець навіть впала на коліна і в цей момент з неї злетіло взуття.

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Далі почалася боротьба суддів за учасницю. Артем Пивоваров одразу зізнався, що дуже погано співає і йому "потрібен справжній коуч".

"Ось так усі чоловіки залицяються: "мені погано", "дай таблетку від того, від цього", – пожартувала у відповідь Тіна Кароль.

Тоді Пивоваров продовжив: "У мене не було викладача. Я сам навчався. Мені потрібен викладач з потужною енергією, з впевненістю внутрішньою".

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Йому у відповідь жартома заявила викладачка: "Угу. А у вас гроші є?" – і підняла на сміх увесь зал.

Далі справи у свої руки взяла Тіна Кароль. Співачка засипала компліментами Олену Українець. "Олено, ви дуже професійна, прокачана, крута музикантка, крута вчителька. Ви просто включите тут максимальний рівень і всі будуть тягнутися до вас. Ну а як це зробити? Зрозуміло, що кожен з нас зможе і ви самі зможете. Головне – вам не заважати", – сказала артистка.

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Наталія Могилевська вирішила підкупити артистку розповіддю про спільні цінності та бажання: "Ми з вами дуже рідні люди за покликом. Я не буду перераховувати ті всі проекти, але я вчу все життя і співаю. Моя мрія створити професійний, офігенний, величезний інтернат для талановитих дітей, щоб викладачі з Америки, з Англії викладали для наших дітей. Це моя величезна амбітна мрія. Нумо створимо разом таку школу. Нумо не тільки співати, а й викладати, співати разом із учнями. Нумо зробимо щось неймовірне для країни. Ну а ваші туфлі вже зі мною, ви потрохи вже пересуваєтеся до людини, яка добре вас розуміє. Я дуже сильно вас хочу. Я хочу так, як Кузьма хотів мене в цій пісні".

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Тоді виконавиця вийшла на сцену до викладачки та заспівала драйвовий приспів "Ти мені не даєш" разом з нею.

У результаті Олена Українець вирішила приєднатися до команди Артема Пивоварова. Від щастя виконавець вибіг на сцену і навіть став на одне коліно перед співачкою.

Зокрема, перед виступом виконавиця пригадала, що давно намагалася побудувати кар'єру співачки, однак через перепитії в особистому житті та невпевненість у своїх силах справу вона закинула. Натомість після народження доньки вона почала вчити інших діток вокалу і знайшла у цій справі себе.

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"Я не скажена, я просто дуже вболіваю за своїх учнів", – з усмішною на вустах розповіла Олена Українець.

Раніше OBOZ.UA писав, що Олена Українець назвала зірку української естради, яка має мільйони фанатів, але не вміє співати.