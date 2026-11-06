Скандал через скасування концерту в день жалоби: Анна Трінчер із насмішкою відреагувала на бійку фанатів

Українська співачка Анна Трінчер іронічно відреагувала на скандал, що розгорівся навколо її концерту в Кривому Розі. В останній момент артистка оголосила, що змушена змінити дату проведення заходу, адже в Дніпропетровській області було оголошено день жалоби. Раптове перенесення концерту розлютили фанатів Трінчер, тож вони навіть влаштували бійку, яку співачка зі свого боку пояснила сильним бажанням людей потрапити на її виступ.

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Із насмішкою на сутичку шанувальників Анна Трінчер відреагувала просто зі сцени концерту, а запис невеликої промови поширила у своєму Instagram. Вона спробувала трохи розрядити напружену атмосферу на шоу, проте змогла втамувати емоції далеко не всіх фанатів.

На початку ролику Анна Трінчер вставила невеликий фрагмент бійки, яка сталася в Палаці молоді і студентів Криворізького національного університету. На ролику можна побачити, що люди зібрався перед дверима закладу культури 30 жовтня, коли було заплановано концерт, але потрапити на шоу так і не змогли. Із обуреного натовпу лунали лайливі слова, а хтось навіть вдався до застосування фізичної сили, адже буквально за кілька годин до початку з'ясувалося, що захід перенесли на 31 число.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика

Сутичку Трінчер прокоментувала з певною іронією: "Я була в шоці. Була бійка, щоб потрапити на концерт Анічки Трінчер, який сьогодні. Вчора його неможливо було провести, ви ж розумієте".

Згодом артистка зазначила, що готувалася до зустрічі з фанатами із Кривого Рогу, адже усвідомила: стане "своєю серед своїх" або бійка буде й з нею. Вона вивчила кілька місцевих сленгових слів, чим похизувалася посеред виступу.

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Після такої комунікації з аудиторією в залі звучали оплески, тоді як у коментарях під роликом деякі фанати співачки продовжували висловлювати невдоволення. Одна зі слухачок Трінчер зазначила, що не змогла прийти на концерт після перенесення, через що втратила 3 000 гривень.

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У відповідь на скаргу артистка заявила, що раптова зміна дати шоу вдарила і по фінансах її команди. Вона також підкреслила: під час купівлі квитків, всі люди погоджуються на умову, що у випадку форс-мажорів, пов'язаних із війною, концерти можуть бути перенесені.

Раніше OBOZ.UA розповів, що афішею концерту Анни Трінчер заклеїли плакат із фото зниклих безвісти Героїв. Дізнавшись про скандальну ситуацію, артистка вийшла на зв'язок та наголосила, що вжила всіх необхідних заходів, аби банер з анонсом її виступу негайно прибрали з цього місця.