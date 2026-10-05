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"Сів і заплакав". Олег Винник розкрив, у який момент його "таємний" син-німець відчув себе українцем

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read2 хв
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"Сів і заплакав". Олег Винник розкрив, у який момент його "таємний" син-німець відчув себе українцем
Олег Винник розкрив, у який момент його "таємний" син-німець відчув себе українцем. Джерело: Олег Винник

Співак Олег Винник, який у перші дні повномасштабної війни втік до Німеччини, розповів про реакцію свого сина Юліана на перші місяці російського вторгнення. За словами артиста, хлопець побачив на німецькому вокзалі тисячі українців, які рятувалися від війни, і саме тоді нібито усвідомив свою приналежність до України.

Про це Винник розповів в інтерв'ю Наталі Велесевич. Співак пригадав, як син повернувся додому після того, як був біля головного вокзалу, показав йому відео на телефоні та нібито не зміг стримати сліз.

Юліан звернув увагу на велику кількість українців із жовто-блакитними прапорами, які щодня приїздили до Німеччини після початку повномасштабного вторгнення. Побачене настільки його вразило, що він уперше "по-новому" відчув нібито зв'язок із Батьківщиною батька.

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"Я пам'ятаю початок війни, мій син приходить додому, сідає на диван і плаче. Каже: "Тато, ми сьогодні були на головному вокзалі, і туди ж кожного дня українці приїжджають". І він це на мобілку зняв. І там людей порахувати нереально. Просто людей багато. Пліч-о-пліч, з жовто-блакитними прапорами, ці люди на вокзалах", – розповів Винник.

Після цього хлопець сказав батькові, що зрозумів, ким себе відчуває. "Він сидить і каже: "Ти знаєш, тато, я розумію, що я українець. Мені боляче", – пригадав артист.

''Сів і заплакав''. Олег Винник розкрив, у який момент його ''таємний'' син-німець відчув себе українцем

Олег Винник з дружиною. Джерело: Instagram Олега Винника

Раніше, у квітні 2026 року, Винник розповів, що одружився з Таюне ще 1993 року, коли йому було 20 років, а його обраниці – 19. За словами артиста, до весілля вони зустрічалися лише три місяці.

Офіційно шлюб із Таюне Винник підтвердив лише у 2023 році. Тоді ж стало відомо, що подружжя виховує сина Юліана, який народився в Німеччині. Артист пояснював, що свідомо тримав родину подалі від публічності, оскільки не хотів, аби дружина та син ставали об'єктами зайвих обговорень.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Олег Винник зробив заяву про зміну громадянства. 26 років він провів за межами України, куди в дорослому віці їздив нібито лише на роботу.

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