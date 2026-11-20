Сім'я покійного Майкла Джексона отримала тривожні новини: старший брат покійного артиста, 69-річний співак Марлон Джексон, вперше публічно розповів, що вже чотири роки бореться з раком простати четвертої стадії. Уесь цей час він не розголошував діагноз, однак тепер запевнив, що почувається добре після лікування.

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Про хворобу учасник легендарного гурту Jackson 5 розповів у подкасті Фари Шаммас. За словами музиканта, він переніс операцію з видалення передміхурової залози та променеву терапію. Попри серйозний діагноз, Джексон продовжує вести активний спосіб життя і навіть виступати на сцені разом із братами.

"Я збираюся повідомити вам новину, якої ви не знаєте. У мене рак вже чотири роки. Але не хвилюйтеся про це. Бог мене зберіг. Все чудово", – зізнався артист.

Він також розповів, що приділяє особливу увагу харчуванню та фізичній активності. Зокрема, співак проходить близько 6,4 км чотири рази на тиждень. Крім того, ще у 1977 році він відмовився від яловичини та свинини, а після встановлення діагнозу виключив зі свого раціону цукор.

"Мені вже видалили передміхурову залозу, я пройшов променеву терапію, і все добре. Я обережно ставлюся до того, що кладу в своє тіло, і намагаюся піклуватися про себе", – поділився Марлон.

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Музикант не став розкривати подробиці перебігу хвороби, однак зазначив, що результати лікування перевершили очікування медиків. За його словами, навіть лікар був здивований тим, наскільки добре він почувається.

"Навіть мій лікар сказав: "У вас все набагато краще, ніж я думав", – пожартував артист.

Марлон Джексон – шоста дитина в родині Джозефа та Кетрін Джексон і один із п'яти учасників оригінального складу The Jackson 5. Разом із братами Джекі, Тіто, Джермейном і Майклом він здобув світову популярність у 1970-х роках. У 1997 році гурт увійшов до Зали слави рок-н-ролу.

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