Популярна українська співачка KOLA, справжнє імʼя якої Анастасія Прудіус пройшла шлях від бек-вокалістки на телешоу "Танці з зірками" та учасниці "Голосу країни" до сольних концертів у Палаці спорту та місця в журі культового шоу "Фабрики зірок". З початком повномасштабної війни творчість виконавиці знайшла сильний відгук у мільйонів українців, а сама співачка зазначала, що саме ці події підштовхнули її до написання глибоких пісень.

Відео дня

В інтерв'ю OBOZ.UA KOLA відверто розповіла, на що живуть сьогодні українські артисти, чим відрізняються теперішні "фабриканти" від попередніх та чи існує насправді дружба в шоу-бізнесі. Також зірка поділилась, чому більше не відповідає хейтерам, своїм першим досвідом зйомок у фільмі "Крашанка 2.0. Квантовий парадокс" та за що найбільше поважає ізраїльтян.

– Настю, ви продовжуєте приємно дивувати українців зміною іміджу. Минулого року вийшло трохи провокативне музичне відео "Говорили", а цього року – дещо "вампірський стиль" у кліпі "Каблучка" та "рокерська", сексуальна "Піт-стоп". Як наважуєтеся на такі експерименти? Адже більшість прихильників звикли до вашої романтичної лірики.

– Я не сприймаю це як зміну іміджу, а просто дозволяю собі бути різною. У мене дуже пластичний голос, я можу співати в різних стилях, і мені цікаво досліджувати себе, пробувати щось нове. Не хочу обмежуватись лише романтичними піснями, хоча я дуже люблю їх і вони завжди будуть частиною мене. Мені здається, що всі ми маємо багато різних сторін, просто не завжди дозволяємо собі їх показувати.

РЕКЛАМА

Це добре відчувається і в моєму новому альбомі "Диван рожевого кольору", який вийде 20 листопада. Туди увійде 14 пісень про стосунки дуже різні за настроєм: десь більше ніжності, десь – болю чи пристрасті, а десь хочеться трохи й похуліганити. Мені було цікаво показати, наскільки різними ми буваємо в коханні й скільки всього можемо відчувати. Тому цей альбом теж певною мірою про те, що я не хочу заганяти себе в якісь рамки.

Головні історії дня

– Ви пройшли шлях від бек-вокалістки на телешоу "Танці з зірками" та учасниці "Голосу країни" до масштабних сольних концертів у Палаці спорту. Що ви відчували, коли зрозуміли, що тепер люди купують квитки саме на ваше ім'я?

– Я досі іноді не можу в це повірити. Серйозно! Я пам'ятаю, скільки всього було до цього: відмови, моменти, коли не розуміла, чи взагалі щось вийде, коли доводилося шукати в собі сили, щоб продовжувати. Тому для мене це дуже велике щастя. Я розумію, що за всім цим стоять роки роботи, і страшенно поважаю себе за те, що не здалася.

РЕКЛАМА

Коли бачиш повну залу людей, які прийшли почути саме твої пісні – це дуже особливе відчуття. Ти розумієш, що твоя музика комусь потрібна, що вона стала частиною чиїхось історій. І за це я дуже вдячна. Це надихає йти далі та продовжувати.

– Ви розповідали, що концерт не окупився через дуже високу вартість організації. Засновник МУР Олександр Хоменко на своїй сторінці в Instagram ділився, що навіть 90 відсотків проданих квитків не покривають витрат, а концерти в невеликих містах узагалі йдуть у мінус. Із чого тоді живуть артисти? Лише з прослуховувань?

РЕКЛАМА

– Ні, звісно, не лише з прослуховувань. Є комерційні виступи, концерти, хоча зараз з цим стало складно. Влітку були фестивалі, також є різні рекламні інтеграції. У кожного артиста своя ситуація, своя команда, свої витрати. І те, що ти бачиш на сцені – лише частина всього процесу.

Мій концерт у Палаці спорту був дуже дорогим. Я вкладала власні заощадження, долучався наш концертний директор, а гроші з продажу квитків ішли на покриття витрат. Я знала, що він може не окупитися, але для мене було важливо реалізувати це шоу. Звичайно, хочеться,щоб твоя робота приносила не тільки емоційне, а й фінансове задоволення. Але іноді ти вкладаєшся в щось, що для тебе набагато більше, ніж просто заробіток.

РЕКЛАМА

– Свого часу саме Тіна Кароль порадила вам спробувати свої сили на "Голосі країни", а Ірина Білик закликала своїх прихильників підтримати ваш реліз, коли ви зіткнулися з перепонами у його розповсюдженні. То все-таки, існує українському шоубізнесі дружба або принаймні взаємопідтримка?

– Як сказала одна відома людина: "У шоубізнесі всі одне одного ненавидять, але от парадокс, чомусь всі Колу люблять". Тож, буду говорити за себе: я вважаю, що в мене є друзі серед колег і їх багато! Я поважаю шлях кожного, завжди підтримую і дуже вдячна за пораду, дружнє слово та підтримку. Іноді навіть одне добре слово або маленька дія можуть дуже багато змінити. Я й сама хочу бути такою людиною для інших. Мені здається, що коли людина вже чогось досягла, вона не обов'язково має закриватися від інших і боятися, що хтось займе її місце.

РЕКЛАМА

– Хто ваш, як сьогодні модно говорити, краш у вітчизняному шоубізнесі?

– Якщо говорити про артиста, яким я дуже захоплююся, то це MONATIK. Мені подобається його енергія, його ставлення до музики й те, як він працює зі сценою. Він дуже талановитий і водночас неймовірно працьовитий. Я взагалі люблю людей, які не стоять на місці й постійно шукають щось нове у своїй справі.

РЕКЛАМА

Також дуже подобається YAKTAK – він приклад системності, вірності собі, своїм цінностям по життю та музиці. А ще дуже люблю Наталю Могилевську вона для мене – жива легенда!

– На українському телебаченні відбувся перезапуск "Фабрики зірок", де ви встигли побувати в кріслі журі. Пригадуєте за кого вболівали із тодішніх "фабрикантів". На вашу думку, чим сьогоднішня "Фабрика" відрізняється від попередніх?

РЕКЛАМА

– Я завжди була фанаткою "Фабрики зірок", сама приходила на кастинг, бо дуже хотіла стати учасницею та дивилась кожен випуск! Тоді ще не було Instagram і все було геть по-іншому, ти міг побачити та дізнатися про життя, творчий шлях, характер "фабриканта" виключно з телевізора.

Сьогодні ж нові "фабриканти" під постійним прицілом камер, соцмереж, де їх обговорюють з ніг до голови і насправді в таких умовах дуже складно тримати удар! Як я вже казала в самому шоу – вся ця "Фабрика" наживо, плюс кожен "фабрикант" не просто круто співає, а ще й пише власні пісні. Вважаю це великим бонусом, бо артиста роблять артистом його власні пісні.

РЕКЛАМА

Якщо чесно коли усвідомлюю, що DANTES, МамаRika, Єва Бушміна, Діма Каднай були колись моїми кумирами, а тепер я з ними особисто знайома та спілкуюсь, то інколи не вірю в це. Особисто я була лютою фанаткою Стаса Шурінса та Олексія Матіаса. Гадаю, що з "фабрикантів", які зараз на новій "Фабриці" виростуть дуже класні артисти, зі своїми неймовірними піснями.

– В інтерв'ю співачка Всюдисвоя розповідала, як саме ви їй запам'яталися. Вона пригадала ваш виступ на "Х-Факторі" у 2013 році, коли ви виконували "Квіти в волоссі" гурту "Бумбокс" і навіть не потрапили в ефір. Проте те, як ви співали, вразило Ігоря Кондратюка. Які поради ви дали б тим, хто лише починає свій музичний шлях?

РЕКЛАМА

– Я б хотіла порадити їм не здавалися. Але розумію, що це звучить дуже просто, коли ти вже подолав певний шлях. Бо насправді бувають моменти, коли ти втомлюєшся, коли тобі відмовляють, коли дивишся на інших і думаєш, що нічого не вдасться. Я сама через це проходила. У мене не було так, що я прийшла на кастинг, мене одразу помітили й життя змінилося вмить. Було багато роботи, безліч спроб і чимало невдач. Але я неймовірно рада, що не зупинилася.

РЕКЛАМА

Також я б порадила не намагатися стати кимось іншим, щоб сподобатися людям. Треба вчитися, розвиватися, працювати над собою, але водночас залишатися собою. Що це означає? Відчути своє серце. Якщо ти щось робиш і тобі добре всередині – це точно твоє! І не порівнювати свій шлях із чужим. У кожного свій час. Головне – зрозуміти хто ти, чого ти насправді хочеш, і продовжувати йти.

– Вам неодноразово доводилося стикатися із серйозними проблемами зі здоров'ям, які впливали на голос та можливість виступати. Як це – розуміти, що фізично не можете співати?

РЕКЛАМА

– Це дуже страшно для людини, яка живе музикою. Особливо коли в тебе заплановані виступи, люди купили квитки, команда готується, а ти фізично не можеш зробити те, заради чого всі зібралися. У такі моменти дуже хочеться вірити, що ще трохи і все мине, що ти зможеш вийти на сцену. Але треба вміти зупинятися й чути свій організм. Я дуже люблю свою роботу, іноді настільки, що забуваю про себе. І це те, чого мені доводиться вчитися – не доводити себе до стану, коли тіло вже буквально говорить, що досить.

РЕКЛАМА

Звичайно, я переживала за концерти й за те, чи зможу швидко відновитися. Але здоров'я важливіше. Я хочу співати ще багато років, тому маю берегти себе.

– Я помітила, що ви лайкаєте коментарі своїх прихильників, а деяким навіть відписуєте. Чи відповідаєте ви хейтерам? І взагалі, яке у вас до них ставлення?

– Я дуже люблю спілкуватися зі своїми слухачами, тому що для мене це не просто люди, які слухають мої пісні – це моя музична родина! Вони діляться своїми історіями, пишуть, що відчувають, коли чують певні слова, і це для мене дуже цінно. Якщо я можу відповісти або просто поставити вподобайку, я це роблю завжди!

РЕКЛАМА

Щодо хейту, то раніше я могла набагато сильніше реагувати на якісь слова. Я емоційна людина, і мені не завжди легко просто пройти повз. Згодом починаєш розуміти, що не кожна думка про тебе має ставати твоєю проблемою. Я не хочу витрачати весь свій час на те, щоб комусь щось доводити. У мене є моя музика, мої близькі, моя робота, моє життя. І мої близькі точно знають, хто я. А вони в мене всі неймовірні!

Звичайно, до конструктивної критики я дослухаюся, бо не вважаю себе людиною, яка все робить ідеально. Але коли людина просто хоче образити, я не бачу сенсу вступати з нею в суперечку. Не всім має подобатися те, що я роблю, і це абсолютно нормально.

РЕКЛАМА

– Ваша концертна директорка за сумісництвом ще й близька подруга. Як вам вдається не змішувати робоче з особистим і знаходити баланс? Адже іноді саме через робочі незгоди руйнуються стосунки.

– Мені здається, тут усе тримається на довірі. Ми знаємо одна одну давно, і в нас поєднують не лише робочі стосунки. Але ми також розуміємо, що в кожної є своя зона відповідальності. У роботі бувають різні ситуації, іноді ми можемо не погоджуватися одна з одною, але це не означає, що ми перестаємо бути близькими людьми.

РЕКЛАМА

Я взагалі дуже ціную людей, які поруч зі мною давно. Мені важливо мати біля себе тих, кому я можу довіряти й із ким можу бути собою. Звичайно, будь-які стосунки потребують роботи, і дружба – не виняток. Але якщо люди важливі одне одному, то можна завжди знайти рішення.

– Мені дуже імпонує ваша мама. Ви вже написали іронічну пісню Salut papa батькові, який покинув вас у дитинстві. Чи не плануєте присвятити пісню їй та всім жінкам, які самостійно й гідно виростили своїх дітей?

РЕКЛАМА

– Я постійно про це думаю…У мене є пісня про маму, але вона поки живе лише в моєму Instagram. Я б дуже хотіла присвятити їй окрему пісню або заспівати від імені мами до своєї дитини. Моя мама дуже багато для мене зробила, і я їй за це вдячна. Вона завжди була поруч, підтримувала мене й багато чого навчила. Я навіть у своїх інтерв’ю розповідала, що багато чого перейняла від неї, зокрема й у догляді за собою.

РЕКЛАМА

Salut papa – дуже знакова пісня для мене. Завдяки їй я проробила велику роботу в стосунках з батьком. Звісно, він не вийшов на звʼязок і все решта. Але проспівуючи щоразу цю композицію на сцені, я відчувала, як відпускаю той біль, якого, як мені здавалося, в мені вже немає.

– Кілька років тому ви домовилися зі своїм чоловіком, що він вчить українську, а ви – іврит. Чи вдалося втілити в життя задумане? Не задумувалися написати пісню івритом?

РЕКЛАМА

– Ми справді домовлялися про це (усміхається). Мені хотілося вивчити його мову, а йому – краще знати українську. Це для нас важливо, адже ми з різних країн, у нас різний досвід, і мені цікаво пізнавати його світ не тільки через нього самого, а й через мову та культуру. Він і досі займається з учителем, але часто пропускає заняття, тому українська в нього не ідеальна.

РЕКЛАМА

Чи можу я вже сказати, що вільно розмовляю івритом? Звісно, ні! У мене було всього десь 15 занять. Це мова, яка потребує часу й постійної практики. Та що тут казати…Щоб її вивчити, мені потрібно хоча б якийсь час пожити в мовному середовищі, а я приїжджаю туди раз на три місяці й максимум на 10–15 днів. Але бажання в мене є.

Щодо пісні івритом, я б дуже хотіла її записати! Це фантастично красива мова, а які в них пісні…Просто фантастика! Дуже красиві гармонії та мелодії. Я б ще дуже хотіла записати feat із Noga Erez (відома ізраїльська співачка. – Ред.). Я їй писала, ще коли в нас була однакова кількість підписників, але поки вона мене не помітила (сміється).

РЕКЛАМА

– Наскільки вам близький менталітет ізраїльтян та їхні традиції?

– Я дуже люблю Ізраїль. За людей, за свободу, за чесність та відсутність корупції. За віру у свою країну, за величезну любов до неї, за традиції та молитви. Це фантастична країна, яка поєднує в собі дуже багато різних людей, різних національностей, мов, культур, але якимсь дивом їм вдається бути одним цілим.

Мій чоловік за ментальністю справжній іноземець, хоч і родом з України та всі його налаштування, патерни, звички – ізраїльські. І мені це дуже подобається. Тут у чоловіків дуже велика повага до жінок, сімейних цінностей і родини. Тож Ізраїль – класна країна. На жаль, я проводжу тут лише 20 відсотків свого часу на рік, тому не можу сказати, що ми вже дуже тісно познайомилися. Але хочу відкривати її для себе й надалі.

РЕКЛАМА

– Розкажіть про ваш нещодавній досвід у фільмі режисера Тараса Дудара "Крашанка 2.0. Квантовий парадокс", де вашими партнерами були Станіслав Боклан, Олеся Жураківська та інші.

– Це мій перший досвід у кіно, і я дуже рада, що він у мене з'явився. Я давно хотіла спробувати себе в акторстві, тому, коли мені запропонували знятися у "Крашанці 2.0," із задоволенням погодилася.

Насправді все виявилося набагато легше, ніж я собі уявляла. Було багато дублів, репліки ми розбивали на частини, але найголовніше – я грала саму себе. Думаю, якби довелося втілювати зовсім іншу людину, було б значно складніше.

РЕКЛАМА

Мені дуже сподобалася атмосфера на майданчику, команда і сам процес. Це зовсім інший досвід, ніж музика, але мені було цікаво спробувати себе в новій ролі. До того ж, у фільмі звучать мої пісні, тож музика теж стала частиною цієї історії. Я вдячна за таку можливість і тепер ще більше хочу спробувати себе в кіно.

– Кілька років поспіль ви перемагали на музичній національній премії YUNA. Ви – топова співачка, у якої хіт за хітом, зіркові дуети, навіть з іноземними артистами. Чи відчуваєте, що перебуваєте на піку слави? Досягли всього, про що мріяли або навіть боялися мріяти?

РЕКЛАМА

– Скажу вам чесно: всередині мені здається, що я ще нічого не досягла. У мене інколи, як у рибки Дорі: новий день – нові думки, нові цілі. Якщо пишатися досягненнями, меніздається, так можна втратити себе, але цінувати їх треба обовʼязково! З цим є проблеми. Я зараз вчуся приймати й бачити свої досягнення, а не просто завжди нестися вперед.

РЕКЛАМА

Наприклад, я дуже чекаю на вихід альбому "Диван рожевого кольору". Для мене це важлива робота, в яку вклала купу сил, і я вчуся хвалити себе за це! Звісно, я бачу, що багато чого змінилося, що моя музика знаходить відгук у людей, що можу робити великі концерти, випускати альбоми, співпрацювати з артистами, якими захоплююся. І це все те, про що я колись мріяла. Але в мене постійно з'являються нові бажання, я хочу продовжувати розвиватися, пробувати нові формати, робити музику, яка житиме довго. І, звичайно, хочу, щоб у моїх близьких усе було добре. Для мене це не менш важливо, ніж будь-які професійні досягнення.

Читайте також на OBOZ.UA інтерв'ю лідером рок-гурту МЕРI Віктором Винником – про Козловського в ЗСУ, російськомовних українців і Дизель Шоу поза сценою: "Дії таких артистів паплюжать армію".

А ще на OBOZ.UA інтерв'ю з співачкою Аліною Гросу – про повернення в Україну, таємничого коханого і всю правду про пластичні операції.