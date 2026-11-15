''Щодня намагаються вбити'': зірка ''Кварталу 95'' Кирило Ганін розповів про найбільший страх і особливий подарунок від командира

Актор і комік проєктів "Кварталу 95" Кирило Ганін з позивним "Каб", який майже рік служить у лавах Збройних сил України, зізнався, що найбільше його хвилювання на війні – життя завжди на волосині. Водночас поряд із цим страхом стоїть особливий подарунок від його першого командира – ніж, який той досі носить із собою та береже як зіницю ока.

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Актор поділився спогадами про військовий досвід в інтерв'ю Viva!. За цей час він побував на Донбасі, де провів близько чотирьох місяців, і, за власним зізнанням, переосмислив чимало речей.

"Я переоцінив життя. До того ж, з появою військового квитка став більш упевненим у собі", – поділився актор.

Після мобілізації Ганін вирушив одразу на Донбас. Говорячи про життя на фронті, комік із гумором описав одну з головних небезпек, до якої доводиться звикати військовим.

"Ця вся двіжуха на природі з мужиками дуже класна. Єдине, що хвилює, що тебе щодня намагаються вбити", – сказав Кирило.

Особливе місце серед спогадів про службу займає подарунок від першого командира. Чоловік вручив актору ніж, який той відтоді постійно носить із собою.

За словами Ганіна, така традиція існувала в його першій військовій частині, однак подарована річ стала для нього значно більшим, ніж просто елементом спорядження. Артист дуже дорожить нею та береже як пам'ять про людей, із якими служив.

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Ганін також пригадав, як на початку повномасштабного вторгнення не міг потрапити до війська. Він неодноразово звертався до командирів, однак ті сумнівалися, чи впорається чоловік із військовою службою.

"Ще на початку повномасштабної війни мене не брали на службу. Не скажу, що це було зі словами: "Ні, все, йди звідси, ти нам не потрібен". Але багато командирів, до яких приходив, дивилися на мене і розуміли, що боєць з мене ніякий. Будьмо відверті: я не худенький. Тож однією з причин називали і це", – пригадав артист.

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Згодом для нього знайшлися посади, на яких він міг бути корисним. Однак її знаменитість не розкриває.

Нагадаємо, про офіційне приєднання до лав ЗСУ Ганін повідомив у грудні 2025 року. Тоді він підтвердив, що після кількох невдалих спроб усе ж долучився до війська. До цього актор двічі намагався добровільно мобілізуватися, однак його не брали на службу.

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