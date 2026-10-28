''Що ви зробили, диванні критики?'' Камалія грубо пояснила, чому одягла військову форму для відео і влаштувала суперечку в мережі

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиВерховна Рада, розгляд проєкту Державного бюджету на 2027 рік. ІлюстраціяСоцстандарти за межею бідності, новий курс долара, зростання цін: бюджет-2027 пройшов перше читання у РадіМагазин Pepco в Познані. ІлюстраціяПопулярна польська мережа відкрила перший магазин в Україні. Всі адреси Pepco"Вже давно не разом": Монфіс зробив зізнання про розлучення зі Світоліною"Вже давно не разом": Монфіс зробив зізнання про розлучення зі СвітоліноюНа три знаки зодіаку чекає велике фінансове везіння: життя значно покращиться вже в середуНа три знаки зодіаку чекає велике фінансове везіння: життя значно покращиться вже в середуБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуЗірка українського кіно Кузнєцова зробила болючу заяву про пенсії акторів і запропонувала рішення проблемиЗірка українського кіно Кузнєцова зробила болючу заяву про пенсії акторів і запропонувала рішення проблемиГеращенко про Держбюджет на 2027 рік: Рада ухвалила бюджет катастрофиГеращенко про Держбюджет на 2027 рік: Рада ухвалила бюджет катастрофиросійські окупанти на ТОТРосія "вбудовує" жителів окупованої частини України у свою військову систему, причому навіть дітей: загарбники пішли на нові хитрощіВерховна Рада України. Ілюстраційне фотоСкасування Нацкешбеку та підняття зарплат військовим: як депутати "переписали" бюджет-2027
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

"Що ви зробили, диванні критики?" Камалія грубо пояснила, чому одягла військову форму для відео і влаштувала суперечку в мережі

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
1,3 т.
"Що ви зробили, диванні критики?" Камалія грубо пояснила, чому одягла військову форму для відео і влаштувала суперечку в мережі
Камалія прокоментувала скандал з відео у військовій формі

Українська співачка Камалія різко відреагувала на хейт, з яким стикнулася після публікації відео на бронеавтомобілі у військовій формі. Артистка заявила, що мала цілковите право одягнути відповідне вбрання, оскільки є волонтером, а от критикам порекомендувала поїхати до наших захисників і надати допомогу, замість того, щоб цькувати її у мережі.

Відповідь на негатив Камалія оприлюднила в коментарях до скандального ролику в соцмережі Instagram. Виконавиця зовсім не стримувала емоцій, тож навіть звернулася до аудиторії з лайкою, чим накликала на себе лише більше критики.

"Які ви с*ка, експерти всі! А не хотіли би поїхати до наших захисників, підтримати, допомогти?! Що ви зробили, диванні критики? Я не просто співачка, я військовий волонтер, і маю право, коли їду до військових, одягати форму! А в чому ще мені ще там з ними бігати?! Одягнути концертну сукню та підбори? І військова форма, це ще й безпека в лісі! Тим паче, у мене волонтерські шеврони та шеврони підопічної бригади (мова йде про 2-й механізований батальйон "Бісова дюжина" 12 ОВМБр. – Ред.)", – написала співачка.

Читайте також
Анастасія КакунАнастасія Какун
13,8 т.
72-річний Макаревич став батьком упʼяте: перше фото малюка та що відомо про всіх його дітей
13,8 т.
72-річний Макаревич став батьком упʼяте: перше фото малюка та що відомо про всіх його дітей
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
10,4 т.
Діти Степана Гіги вперше прокоментували конфлікт навколо його імені та пояснили, чому виникло непорозуміння з артистами
10,4 т.
Діти Степана Гіги вперше прокоментували конфлікт навколо його імені та пояснили, чому виникло непорозуміння з артистами
Анастасія КакунАнастасія Какун
8,4 т.
"Не потрібно робити мильну оперу": Саакашвілі на тлі розбірок із нардепкою Ясько показав рідкісне фото дочки та порівняв себе з українцями
8,4 т.
"Не потрібно робити мильну оперу": Саакашвілі на тлі розбірок із нардепкою Ясько показав рідкісне фото дочки та порівняв себе з українцями
''Що ви зробили, диванні критики?'' Камалія грубо пояснила, чому одягла військову форму для відео і влаштувала суперечку в мережі

Камалія відповіла на критику. Джерело: Скриншот

Така груба відповідь Камалії спровокувала ще більше обурення в мережі. Артистку розкритикували за недоречний вибір слів, мовляв, вона назвала "с*ками" та "диванними критиками" людей, чиї рідні з велико ймовірністю зараз можуть служити в лавах ЗСУ.

''Що ви зробили, диванні критики?'' Камалія грубо пояснила, чому одягла військову форму для відео і влаштувала суперечку в мережі

Відповідь артистки сильніше розлютила мережу. Джерело: Скриншот

Проте знаменитість не залишила такі дорікання без реакції. Як зазначила Камалія, грубу лексику вона використала не в бік людей, а лише для висловлення емоцій. На це виконавицю підштовхнуло те, що кілька днів тому вона поширила збір на допомогу військовим, на який нібито ніхто не перерахував і гривні.

''Що ви зробили, диванні критики?'' Камалія грубо пояснила, чому одягла військову форму для відео і влаштувала суперечку в мережі

Знаменитість посперечалася з аудиторією. Джерело: Скриншот

Та й на цьому перепалка в коментарях не закінчилася. Користувачі мережі дали зрозуміти Камалії, що ні в кого нема претензій до її волонтерської діяльності, а хейт стосується саме змісту відео. Окрім того, що зірка постала перед камерою у військовій формі, українців розлютило й те, що для ролику вона обрала трек "Самбука". У пісні звучать рядки "Більше твої руки не торкнуть, на жаль" і "Не жури, не жени, не живи, якщо ти не живий", через що запис багато хто трактував як глузування з трагедії.

"Пісня про кохання! Те, що ви почули, запрацювало ваше уявлення, ваш тригер! Хлопцям дуже подобається ця пісня, і вони самі захотіли зняти на неї відео!", – відповіла співачка.

''Що ви зробили, диванні критики?'' Камалія грубо пояснила, чому одягла військову форму для відео і влаштувала суперечку в мережі

Камалія пояснила вибір пісні для відео. Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA розповів, що діти Степана Гіги вперше прокоментували конфлікт навколо його імені та пояснили, чому виникло непорозуміння з артистами.

Схожі теми
Зірки шоу-бізнесускандаливідеосоцмережіфотографіїКамаліяКамалія
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!