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Сестричка Віка, яка передчувала розпад СРСР і велику війну з Росією, зробила пророцтво про майбутнє України

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 хв
3,1 т.
Сестричка Віка, яка передчувала розпад СРСР і велику війну з Росією, зробила пророцтво про майбутнє України
Сестричка Віка зробила пророцтво про майбутнє України

Українська співачка Вікторія Врадій, відома як Сестричка Віка, зізналася, що ще до повномасштабного вторгнення Росії відчувала наближення великої війни. За кілька днів до 24 лютого 2022 року артистка не знаходила собі місця, хоча її знайома запевняла, що в XXI столітті такого не може статися. Тепер виконавиця переконана: попри страшні втрати, Україна обов'язково вистоїть.

Про свої передчуття, а також про те, як свого часу відчувала наближення розпаду Радянського Союзу, Сестричка Віка розповіла у влозі співачки Христини Соловій. Артистка пригадала, що її "протестна" творчість була пов'язана з неприйняттям радянської системи, адже вона нутром відчувала: старий порядок добігає кінця, а Україну чекає інше майбутнє.

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"Протест проти "совка" (СРСР. – Ред.). І я вже відчувала нутром, що все закінчується. Я відчувала то на фізичному рівні. Я відчувала, що все так не буде. Україна буде вільною. То все, що в мені сиділо з дитинства. Тут все не випадково, ти знаєш?" – поділилася Врадій.

Співачка також пригадала свої відчуття напередодні повномасштабного вторгнення. За її словами, знайома Наталка, яка нині живе в Маямі, не вірила в можливість великої війни. Натомість сама Вікторія вже тоді відчувала сильну тривогу.

"Вона сказала: "Ніколи. XXI століття, як таке може бути?" А в мене вже серце в п'ятах. Це було за кілька днів до того. Така була чуйка, не мала спокою взагалі", – розповіла артистка.

Сестричка Віка, яка передчувала розпад СРСР і велику війну з Росією, зробила пророцтво про майбутнє України

Сестричка Віка та Христина Соловій. Джерело: instagram.com/soloviyka

Врадій зізналася, що новина про початок повномасштабного вторгнення принесла їй величезний біль, який не відпускає досі. Водночас вона не сумнівається у закінченні війни та вірить, що країна матиме майбутнє.

"Все буде добре. Я відчуваю, що все скінчиться добре для України. Я розумію, страшені втрати, нещасні діти. Я то все відчуваю, ніби це особисте. Але я точно знаю, що Україна буде завжди. Вона понад усе", – наголосила співачка.

Під час розмови Христина Соловій також згадала свою бабусю, яка, за її словами, неодноразово говорила про майбутню війну. Співачка розповіла, що жінка навіть перебуваючи в комі "бачила", що відбувається війна. Соловій зауважила, що серед творчих людей було чимало тих, хто відчував наближення трагічних подій.

Сестричка Віка, яка передчувала розпад СРСР і велику війну з Росією, зробила пророцтво про майбутнє України

Артистка емігрувала до США 33 роки тому. Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що легендарна Сестричка Віка шокувала своїм виглядом після "зникнення" на 30 років.

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