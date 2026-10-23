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Сердючка на сцені в Парижі зняла свою культову зірку з голови та звернулася до залу з криком душі: рідкісні кадри Данилка без кепки та маски

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
1,2 т.
Сердючка на сцені в Парижі зняла свою культову зірку з голови та звернулася до залу з криком душі: рідкісні кадри Данилка без кепки та маски
Вєрка Сердючка зняла фірмову зірку з голови під час концерту

Яскрава українська співачка Вєрка Сердючка, в образі якої сцену "запалює" шоумен Андрій Данилко, влаштувала несподіваний сюрприз для фанатів під час виступу в Парижі (Франція). Артистка зняла з голови сріблясту зірку, яка вже десятки років є незмінною частиною її іміджу, та емоційно вигукнула фразу про бажання якомога швидше побачити мир на Батьківщині.

"Щоб закінчилася ця й**ана війна. Слава Україні!", – звернулася знаменитість до аудиторії із криком душі. Після такого неочікуваного жесту зал "вибухнув" оплесками. Відповідний момент зафільмувала прихильниця артистки й поширила у своєму Instagram.

Увага! На відео присутня нецензурка лексика

Після концерту в Парижі аудиторі отримала рідкісну змогу побачити Андрія Данилка без кепки та маски на підборідді, які він не знімає в публічному просторі тривалий час. На кадрах видно, що шоумен коротко зістриг своє волосся, залишивши трохи довші пасма на маківці.

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Сердючка на сцені в Парижі зняла свою культову зірку з голови та звернулася до залу з криком душі: рідкісні кадри Данилка без кепки та маски

Артистка вигукнула важливу фразу на концерті в Парижі. Джерело: Скриншот

Сердючка на сцені в Парижі зняла свою культову зірку з голови та звернулася до залу з криком душі: рідкісні кадри Данилка без кепки та маски

Вєрка Сердючка на сцені зняла з голови фірмову зірку. Джерело: Скриншот

Як раніше розповідав Андрій Данилко, спершу чорні кепка та маски були для нього своєрідним способом "сховатися" від людей. Однак згодом ці атрибути настільки прижилися до знаменитості, що фанати навіть не впізнають його без них.

"Якби ви мене бачили без кепки й без маски, ви б мене не впізнали. Я це вже перевіряв. Коли я їду кудись і хочу заховатися, мене це рятує. Я знімаю і все", – ділився шоумен.

Сердючка на сцені в Парижі зняла свою культову зірку з голови та звернулася до залу з криком душі: рідкісні кадри Данилка без кепки та маски

Андрій Данилко тривалий час не з'являвся в публічному просторі без маски й кепки. Джерело: instagram.com/v_serduchka

Не може відмовитися від носіння маски Данилко і через обіцянку, яку дав сам собі одразу після 24 лютого 2022 року: "Я сказав ще на початку війни, коли я мав по десять ефірів на день, що зніму її після нашої перемоги. Тоді я не розумів, що ця війна затягнеться. Здавалося, що все буде набагато швидше, але вийшло як вийшло. Я готовий зняти її прямо зараз, але раз пообіцяв, то пообіцяв. Вже почали говорити про те, що я за нею ховаюсь. Але Сердючка виступає без маски".

Раніше OBOZ.UA розповів, куди зник легендарний образ "провідниці" Вєрки Сердючки та якій частині тіла Андрія Данилка заздрили всі дівчата.

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