Сердючка на сцені в Парижі зняла свою культову зірку з голови та звернулася до залу з криком душі: рідкісні кадри Данилка без кепки та маски

Яскрава українська співачка Вєрка Сердючка, в образі якої сцену "запалює" шоумен Андрій Данилко, влаштувала несподіваний сюрприз для фанатів під час виступу в Парижі (Франція). Артистка зняла з голови сріблясту зірку, яка вже десятки років є незмінною частиною її іміджу, та емоційно вигукнула фразу про бажання якомога швидше побачити мир на Батьківщині.

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"Щоб закінчилася ця й**ана війна. Слава Україні!", – звернулася знаменитість до аудиторії із криком душі. Після такого неочікуваного жесту зал "вибухнув" оплесками. Відповідний момент зафільмувала прихильниця артистки й поширила у своєму Instagram.

Увага! На відео присутня нецензурка лексика

Після концерту в Парижі аудиторі отримала рідкісну змогу побачити Андрія Данилка без кепки та маски на підборідді, які він не знімає в публічному просторі тривалий час. На кадрах видно, що шоумен коротко зістриг своє волосся, залишивши трохи довші пасма на маківці.

Як раніше розповідав Андрій Данилко, спершу чорні кепка та маски були для нього своєрідним способом "сховатися" від людей. Однак згодом ці атрибути настільки прижилися до знаменитості, що фанати навіть не впізнають його без них.

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"Якби ви мене бачили без кепки й без маски, ви б мене не впізнали. Я це вже перевіряв. Коли я їду кудись і хочу заховатися, мене це рятує. Я знімаю і все", – ділився шоумен.

Не може відмовитися від носіння маски Данилко і через обіцянку, яку дав сам собі одразу після 24 лютого 2022 року: "Я сказав ще на початку війни, коли я мав по десять ефірів на день, що зніму її після нашої перемоги. Тоді я не розумів, що ця війна затягнеться. Здавалося, що все буде набагато швидше, але вийшло як вийшло. Я готовий зняти її прямо зараз, але раз пообіцяв, то пообіцяв. Вже почали говорити про те, що я за нею ховаюсь. Але Сердючка виступає без маски".

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