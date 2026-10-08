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Селін Діон, яка виступає зі страшним діагнозом, упала просто на сцені. Відео

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read2 хв
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Селін Діон, яка виступає зі страшним діагнозом, упала просто на сцені. Відео
Діон не стримала сліз під час концерту

Канадська співачка Селін Діон втратила рівновагу та впала посеред концерту в Парижі (Франція). 58-річна артистка виконувала пісню Dans un autre monde, коли несподівано опинилася на підлозі перед глядачами. Утім, уже за кілька секунд зірка підвелася та продовжила виступ.

Відео з інцидентом опублікували у Marie Claire. На кадрах видно, як Діон втрачає рівновагу та падає. Ймовірно, вона могла посковзнутися на гладкій поверхні сцени або зачепитися штанами за каблук.

Після падіння співачка не розгубилася. Вона показала глядачам, що з нею все добре, а потім самостійно піднялася та продовжила виконувати композицію.

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Зараз Селін Діон перебуває в Парижі, де у вересні 2026 року дала свій перший повноцінний концерт за шість років. Це шоу зібрало близько 30 тисяч глядачів.

Причиною тривалої паузи в кар'єрі Селін Діон став рідкісний неврологічний недуг. У грудні 2022 року співачка повідомила, що в неї діагностували синдром скутої людини – прогресуюче захворювання, яке може спричиняти сильну м'язову скутість, спазми та проблеми з рухливістю.

Через стан здоров'я Діон скасувала частину світового туру Courage і була змушена майже повністю відмовитися від концертної діяльності. Водночас вона не припиняла працювати над відновленням. Співачка проходила фізіотерапію та вокальну терапію, займалася пілатесом і балетом.

Селін Діон, яка виступає зі страшним діагнозом, упала просто на сцені. Відео

Останні роки Діон присвятила реабілітації.

Як розповідав OBOZ.UA, після одного з концертів у Парижі Діон влаштувала імпровізований виступ біля готелю, де зупинилася. Співачка зняла взуття, залізла на капот автомобіля та босоніж танцювала під свою пісню Pour Que Tu M'aimes Encore разом із фанатами.

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