''Секретна'' вілла в Криму: в мережі показали таунхаус за понад $700 тисяч, який нібито належить Меладзе

У мережі "знайшли" віллу, яку композитор Костянтин Меладзе нібито роками ховає в тимчасово окупованому Росією українському Криму. "Секретний" таунхаус у Гурзуфі він начебто придбав у 2015-му, заплативши 743 400 доларів (приблизно 34 014 207 гривень).

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Про це пишуть пропагандистські медіа. За даними росіян, Меладзе обзавівся нерухомістю в закритому селищі, на території якого розташовано лише 45 будинків. Вони перебувають під цілодобовою охороною, що здійснюють із трьох спостережних постів.

Композитор нібито є власником триповерхової вілли площею 250 квадратних метрів. Усередині таунхаусу є простора вітальня, п'ять спалень, стільки ж санвузлів та велика ванна кімната. Там також розташована тераса з басейном довжиною понад 7 метрів і задній дворик.

На даху "секретної" нерухомості Костянтина Меладзе в Криму є простір для лаунж-зони або саду, а на цокольному поверсі – сауна з хамамом, кімната для відпочинку та кілька інших приміщень. Із вілли відкривається вражаючий краєвид на море.

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Як зазначають росмедіа, у цьому селищі будинки здають подобово за 60 тисяч рублів (близько 34 018 грн). Проте Меладзе начебто не хоче впускати в нерухомість чужих людей або ж повністю її позбуватися.

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни продюсер переїхав до Іспанії. Меладзе зайняв мовчазну позицію щодо російської агресії та майже повністю зник із публічного простору.

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Композитор опинився в центрі уваги влітку 2026 року, коли з'явилася інформація, що він нібито отримав громадянство Грузії. Як заявив російський продюсер Павло Рудченко, це начебто дозволить Меладзе, який мав український паспорт, безперешкодно отримувати прибутки як у Росії, так і в Україні.

Раніше OBOZ.UA розповів, що відома акторка Олена Лавренюк викрила, як Меладзе проводив кастинг до "ВІА Гри".