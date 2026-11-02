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Руслана виконала легендарні "Дикі танці" на "Фабриці зірок": історія створення єврохіта

Катерина МалайКатерина Малай
Time to read4 хв
360
Руслана виконала легендарні "Дикі танці" на "Фабриці зірок": історія створення єврохіта
Побачити виступ Руслани можна вже тільки на SWEET.TV. Джерело: SWEET.TV

Сьомий прайм "Фабрики зірок" на SWEET.TV присвятили пісням Євробачення – композиціям, які стали частиною музичної історії України та підкорили європейську сцену. Тож Руслана, чия перемога на конкурсі у 2004 році стала знаковою для української музики, стала особливою гостею цього ефіру. Разом із фабриканткою Nana Solis співачка виконала легендарні "Дикі танці", а після виступу поділилася історією створення єврохіта, про яку, за її словами, майже ніхто не знає.

Руслана виконала легендарні ''Дикі танці'' на ''Фабриці зірок'': історія створення єврохіта

Побачити виступ Руслани можна вже тільки на SWEET.TV. Джерело: SWEET.TV

Як з'явилася ідея одного з найвідоміших українських єврохітів? Чому композиція ледь не залишилася за межами альбому? І як сталося, що знаменитий ритм "Диких танців" Руслана зрештою зіграла сама?

Побачити виступ Руслани можна вже тільки на SWEET.TV.

Руслана виконала легендарні ''Дикі танці'' на ''Фабриці зірок'': історія створення єврохіта

Разом із фабриканткою Nana Solis Руслана виконала легендарні «Дикі танці». Джерело: SWEET.TV

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"Українська музика – це круто": Руслана про нове покоління артистів

Окрім власної історії, співачка поділилася враженнями від "Фабрики зірок" на SWEET.TV та команди, яка працює над проєктом. Руслана відзначила, наскільки важливо сьогодні розвивати українську музику та не втрачати віри у власну культуру.

"Звичайно, я дуже рада, що Україна в принципі пишається своєю музикою, вірить в себе і робить з цього реально таку якісну культивацію. Це необхідно робити. Тому що коли ми віримо самі в себе, воно стає для нас важливим і воно стає важливим для всього світу".

Співачка також відзначила відданість команди проєкту своїй справі та атмосферу, у якій народжуються музичні номери.

"Я бачу тут відношення до цього. Люди дихають цим, вони роблять неймовірні речі кожен прайм. Ви бачите ці постановки, декорації, виступи, це все робиться буквально за кілька днів. Неймовірно".

Руслана наголосила, що навіть у складні часи українцям важливо знаходити сили для творчості, музики та спільних емоцій.

Легендарні "Дикі танці" та виступ Руслани разом із фабриканткою – дивіться у сьомому праймі "Фабрики зірок" тільки на SWEET.TV.

Руслана виконала легендарні ''Дикі танці'' на ''Фабриці зірок'': історія створення єврохіта

Разом із фабриканткою Nana Solis Руслана виконала легендарні «Дикі танці». Джерело: SWEET.TV

Але за легендарними "Дикими танцями" стоїть історія, яка почалася зовсім не на студії звукозапису. Руслана вперше розповіла, як майбутній єврохіт народився під час звичайної поїздки потягом із Києва до Львова – і чому перші рядки пісні опинилися на звороті залізничного квитка.

Виявляється, майбутній єврохіт народився під час звичайної поїздки потягом із Києва до Львова. Тоді Руслана ще жила у Львові й навіть не мала мобільного телефона, щоб записати мелодію чи текст у нотатки.

"Вона народилася в потязі. Я їхала з Києва до Львова, де тоді ще жила. Цю історію майже ніхто не знає, я ніколи раніше її не розповідала. У мене не було мобільного телефона, тож я взяла маленький папірець – зворотний бік залізничного квитка – і просто записала на ньому ручкою перші рядки, щоб не забути. А коли приїхала додому, зіграла й заспівала".

Але пісня не одразу стала частиною альбому "Дикі танці". Руслана згадує, що на той момент робота над альбомом уже майже завершилася, а для нової композиції ніяк не вдавалося знайти потрібне звучання.

"Ми вже майже завершили роботу над альбомом "Дикі танці", усе було готово. Але цю пісню я так і не змогла зааранжувати. Зрозуміла, що затягую роботу над альбомом і часу вже не залишається, тому вирішила відкласти її. Я сказала собі, що обов’язково настане момент, коли зможу зробити цю пісню такою крутою, як задумала".

І такий момент справді настав. Коли Руслані запропонували представляти Україну на Євробаченні, вона одразу згадала про композицію, яку так і не змогла завершити. До того ж правила конкурсу вимагали, щоб пісня раніше ніде не була опублікована.

"Коли мені запропонували поїхати на "Євробачення", мене наче струмом вдарило. Я одразу відповіла: "Звичайно, поїду!". Мене запитали, чому я така впевнена, а я сказала: "Тому що в мене є з чим їхати і є з чим боротися"".

 

Руслана виконала легендарні ''Дикі танці'' на ''Фабриці зірок'': історія створення єврохіта

Побачити виступ Руслани можна вже тільки на SWEET.TV. Джерело: SWEET.TV

Барабанщики не змогли зіграти біт "Диких танців". Тоді Руслана сіла за барабани сама

Та найцікавіша частина історії – створення того самого ритму, за яким "Дикі танці" впізнають із перших секунд. На фінальне звучання пісні команда витратила три місяці. Мелодія й гармонія вже були готові, але знайти потрібний біт ніяк не вдавалося.

"Найскладніше було знайти біт для цієї пісні. Мелодія, гармонія – усе вже було готово, але ніхто з барабанщиків не міг зіграти потрібний ритм. Ми перебрали всіх, але нічого не виходило. Тоді команда запропонувала мені самій сісти за барабани. Я сіла – і той ритм, який ви зараз чуєте в пісні, зіграла сама".

Руслана пояснює, що саме завдяки цьому незвичному ритму композиція отримала власне звучання, яке не повторювало жодних музичних тенденцій того часу.

Руслана виконала легендарні ''Дикі танці'' на ''Фабриці зірок'': історія створення єврохіта

Побачити виступ Руслани можна вже тільки на SWEET.TV. Джерело: SWEET.TV

"Але з-за того, що ти надаєш ритму абсолютно іншій долі і з-за того, що для тебе ритм абсолютно оригінальний, він не повторює ні Джексона, ні Мадонну, ні Бейонсе, ні Балкани, ні Індію, ні Африку, нічого. Він просто твій оригінальний саунд".

І, здається, саме це допомогло "Диким танцям" стати піснею, яка не втрачає актуальності вже понад двадцять років.

"І от саме завдяки тому, що ми зробили такий оригінальний біт, зробити такий оригінальний саунд, цю пісню виконують по сьогодні. Її в світі називають Evergreen. Це пісня назавжди".

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