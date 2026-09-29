Російський суд заочно заарештував журналіста та блогера Юрія Дудя, якого в РФ уже внесли до переліку "терористів та екстремістів". Причиною цього рішення стало інтерв'ю з Денисом Капустіним (відомим як Денис Нікітін) – ватажком "Російського добровольчого корпусу" (РДК), який воює проти російської армії на боці України.

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За даними російських пропагандистських медіа, Слідчий комітет РФ вважає, що під час цього інтерв'ю пролунали "висловлювання, що містили виправдання та пропаганду тероризму".

Через те, що блогер фізично не приїжджає до Росії, його заарештувал заочно. 23 вересня 2026 року Дудя також внесли до переліку "терористів та екстремістів".

Крім того, проти нього вже порушували кримінальну справу через нібито невиконання обов'язків "іноземного агента" – як мінімум, спеціальне маркування про це у соцмережах (як це робить Максим Галкін). У Росії блогера заочно засудили до 1 року і 10 місяців колонії за цією справою.

Паралельно в РФ запустили процедуру конфіскації майна Дудя на користь держави. Першим об'єктом стала трикімнатна квартира площею 78,5 квадратного метра у Москві. Її вартість російські медіа оцінюють у 26 млн рублів – це близько 310 тис. доларів.

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Дудь володіє цією квартирою з 2012 року. У квітні 2026-го на житло наклали тимчасову заборону на проведення операцій через несплачені штрафи. Тепер блогер не може ані розпоряджатися квартирою, ані проживати в ній.

Окрім квартири, у Дудя є будинок площею 250 квадратних метрів із земельною ділянкою 12 соток у котеджному селищі у столиці. Його вартість оцінюють приблизно у 75 млн рублів (близько 890 тис. доларів).

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Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну блогер переписав цей будинок на дружину Ольгу Дудь. Російська сторона при цьому може спробувати через суд визнати цю угоду недійсною.

При цьому Дудь після початку повномасштабної війни публічно виступав проти вторгнення Росії в Україну. 28 лютого 2022 року він назвав збройну агресію диктатора Володимира Путіна вторгненням на територію суверенної держави та писав про загибель мирних українців. Журналіст також покинув Росію разом із сім'єю та продовжив випускати на YouTube інтерв'ю й документальні матеріали з антивоєнною риторикою.

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Водночас Дудь неодноразово відокремлював російське суспільство від відповідальності за дії влади, за що його критикували в Україні. Зокрема, до повномасштабного вторгнення він називав українців і росіян "братніми народами", а російсько-українську війну – "сваркою".

Як повідомляв OBOZ.UA, у 2022 році Юрій Дудь продавав свою нерухомість у Москві. Інтернет-користувачі тоді припускали, що інтерв'юер позбавляється нерухомості на батьківщині, оскільки не планує туди повертатися.

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