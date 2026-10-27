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Російський актор Панін пригадав епічний конфуз із дружиною Януковича за лаштунками театру

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
996
Російський актор Панін пригадав епічний конфуз із дружиною Януковича за лаштунками театру
Панін розповів про інцидент із дружиною Януковича після вистави

Російський актор Олексій Панін розповів курйозну ситуацію, що сталася після однієї з його вистав у Ізраїлі. З учасниками постановки хотіла сфотографуватися дружина 4-го президента України Віктора Януковича, який тоді обіймав посаду прем'єр-міністра, однак ні її, ні самого втікача ніхто не впізнав. 

Артисти до останнього не могли збагнути, чому Людмила Янукович піднялася до них на сцену, допоки Панін не прояснив ситуацію. Про конфуз за лаштунками театру росіянин розповів в інтерв'ю Наталії Влащенко.

"Зіграли виставу "Квітка кактуса" з Іриною Алфьоровою. І до нас на сцену вийшла дружина Януковича, і ніхто нічого не міг зрозуміти. Алфьорова мене штовхає і запитує: "Це хто?". Вона не розуміла, з ким ми фотографуємося. А я кажу, що це дружина Януковича. Вона запитує: "Хто такий Янукович?". Сказав, що їхній (український. – Ред.) прем'єр-міністр", – розповів актор.

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Російський актор Панін пригадав епічний конфуз із дружиною Януковича за лаштунками театру

Актори не впізнали Людмилу Янукович, коли вона хотіла зробити спільне фото

Нагадаємо, що після 24 лютого 2022 року Олексій Панін відверто засудив кривавий путінський режим, хоча раніше транслював кардинально інші наративи. У 2014-му актор став фігурантом проросійських акцій на території тимчасово окупованого Криму. Він демонстративно розмахував прапором РФ та викрикував гасло "Крим наш", після чого СБУ оголосила його у розшук.

Зміна позиції Паніна почала прослідковуватися у 2023 році. Актор записав звернення до очільника СБУ та президента України Володимира Зеленського, у якому покаявся за підтримку окупації півострова. Він заявив, що тоді був "зазомбований" російською пропагандою та перебував під впливом алкоголю, тому й зробив абсурдний вчинок.

Російський актор Панін пригадав епічний конфуз із дружиною Януковича за лаштунками театру

Панін з роками змінив політичну позицію. Джерело: instagram.com/alexeypaninn

Та все ж повністю викинути з голови проросійські наративи Олексій Панін не зміг. Артист видав, що не хотів би жити ні в Росії, ні в Україні, мовляв, бачить у країнах багато недоліків. Ба більше, він просунув й ідею про те, що українці та росіяни в певних аспектах "один народ".

"Я об'їздив всю Україну вздовж і впоперек. Там такі самі, як і в нас. Вибачте, але в Конотопі ти побачиш таке ж лайно, яке ти побачиш у будь-якому російському місті", – заявив актор.

Проте публічне засудження повномасштабної війни все ж пом'якшило ставлення СБУ до Олексія Паніна. Представники державного органну зняли з нього всі обвинувачення та виключила з бази розшуку. Актор відверто порадів такому рішенню, заявивши, що більше не є "ворогом України".

Раніше OBOZ.UA розповів, як жила Людмила Янукович до шлюбу з президентом і що за випадок з цеглиною звів їх разом.

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