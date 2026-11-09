Росіяни настільки завчасно не подбали про участь у конкурсі "Міс Всесвіт 2026", що тепер замість чинної переможниці відправляють фіналістку національного відбору трирічної давнини. Ба більше, кандидатуру 21-річної Олександри Сташкевич обрали без відкритого конкурсу, а серед можливих причин такого поспіху називають навіть звичайну американську візу.

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75-й конкурс "Міс Всесвіт" відбудеться 24 листопада 2026 року в Пуерто-Рико. Однак Росію, як пишуть росмедіа, вперше представлятиме не переможниця "Міс Росія" і навіть не віце-міс, а учасниця, яка ще у 2023 році потрапила до десятки фіналісток національного змагання.

Як пояснила одна з регіональних представниць "Міс Росія" Анна Воронова, дати національного конкурсу та "Міс Всесвіт" нібито збіглися, тому нова переможниця просто не встигла б підготуватися до міжнародного конкурсу. Чинна "Міс Росія 2025" Анастасія Венца вже представляла країну на конкурсі торік, тож організатори вирішили шукати кандидатуру серед фіналісток попередніх років.

Утім, навіть перша віце-міс "Міс Росія 2025" Анна Лесняк, яка могла розраховувати на таку можливість, дізналася про рішення не від організаторів. У соцмережах вона повідомила, що відбір був закритим, а жодних заявок від охочих не приймали. Дівчина не приховувала розчарування, адже участь у "Міс Всесвіт" була її давньою мрією.

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Та найкумедніша версія з'явилася після розмови російських журналістів з учасницями конкурсів попередніх років. Вони припустили, що Сташкевич обрали не тільки через зовнішність і досягнення, а й тому, що в неї вже є чинна американська віза. За цією версією, організатори нібито просто не подбали про документи заздалегідь, а коли схаменулися, довелося шукати кандидатуру, яка зможе без зайвих бюрократичних пригод дістатися США та Пуерто-Рико.

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Зазначимо, росіянка Олександра Сташкевич родом із Тюмені. Раніше працювала спортивною кореспонденткою. Дівчина сім разів ставала чемпіонкою країни-терористки з черліденгу.

Примітно, що фінал "Міс Росія 2026" досі не відбувся, хоча влітку та восени організатори проводили відкриті кастинги.

І поки представниці інших країн уже перебувають на конкурсі, знайомляться із сусідками та публікують перші фотографії з місця проведення заходу, російська учасниця ще навіть не вирушила до Пуерто-Рико. Зокрема, представниця України Анна Ніконова вже показувала свою сусідку по кімнаті – учасницю з Куби Міа Діо.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що українка вперше в історії стала другою "Віце Міс" на конкурсі краси The Miss Globe 2026.