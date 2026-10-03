''Росія переможе''. Познер, який уперше з 2022 заговорив про війну, видав маразматичний прогноз і пояснив, чому боїться йти проти Путіна

Топпропагандист Володимир Познер, який тривалий час вів авторську програму на російському "Першому каналі", але після 24 лютого 2022 року заняв мовчазну позицію, несподівано висловився про війну. Журналіст підіграв Кремлівському наративу про те, що вина за початок Росією збройної агресії проти України нібито лежить на НАТО, ба більше, видав "методичну" маячню про неминучу перемогу РФ на полі бою.

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В інтерв'ю для проєкту Frontline Познер вигадував купу виправдань терористичної війни, а що найбільш цікаво, прямо заявив: не міг би висловити думку, що суперечила би верхівці Кремля. Він побоюється, що засудження політики диктатора Володимира Путіна може вилізти йому боком.

"Я вважаю, що будь-яке висловлювання, яке, скажімо, критикує війну, нічим не допоможе. Воно не зупинить війну. Це може бути небезпечно для мене, але це другорядне. Мені 92 роки, я прожив довге життя і насправді нічого не боюся. Але у мене є родичі, і я не хочу, щоб вони страждали через те, що я можу сказати", – видав пропагандист.

Після пояснення свого багаторічного мовчання Володимир Познер почав розповідати досить зручну для Кремля "правду" про те, що РФ напала на Україну не через власні нездорові амбіції, а через НАТО. За словами журналіста, росіяни вбачали "екзистенційну загрозу" у вступі України до союзу, тож Путін був ледь не вимушений почати війну.

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"Путін багато разів говорив: "Ми цього не дозволимо". Отже, чи вважав Захід, що він блефує, чи розумів, що він говорить серйозно? Я особисто вважаю, що Захід знав, що він налаштований серйозно, і хотів його спровокувати. Чи варто було йому піддаватися на цю провокацію? Це інше питання, але вони хотіли його спровокувати", – заявив росіянин.

Водночас Познер підкреслив, що війна "зовсім не допомогла Росії". Пропагандист визнав, що через терористичну діяльність Кремля у світі виникла досить антиросійська атмосфера, але дуже швидко переключився на більш приємну для верхівки країни-агресора тему.

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"Зрештою, Росія переможе на полі бою. У цьому немає жодних сумнівів. У неї просто набагато більше людей, озброєння тощо", – розмріявся журналіст.

На цьому маразматичні прогнози Володимира Познера не закінчилися. Він не взяв на себе відповідальність заявляти про якісь чіткі терміни закінчення війни, проте видав: не здивується, якщо скоро український фронт "зруйнується". Однак навіть такий розвиток подій, на думку Познера, не зможе забезпечити "довгостроковий мир", мовляв, для цього обом сторонам треба "піти на поступки".

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"Я відчуваю, що єдиний спосіб закінчити цю війну – це щоб обидві сторони зробили крок назад. І це не тільки про Україну і Росію, адже НАТО відіграє надзвичайно активну роль у цій війні. Можна сказати, що це майже проксі-війна", – сказав пропагандист.

Нагадаємо, що після 24 лютого 2022 року Володимир Познер вирішив утриматися від публічного окреслення своєї позиції щодо війни. Він помітно зменшив свою присутність в інформаційному полі, а лише через три місяці з моменту початку російської агресії нагадав про себе. Тоді РФ усунули від ЧС з хокею 2023, а пропагандист зазначив, що, зважаючи на "спецоперацію в Україні", в цьому немає нічого дивного.

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Пізніше Познер звинуватив США в "неправильній поведінці" та заговорив про високий рівень підтримки Путіна з боку росіян, але відсутність чіткої позиції щодо політики Кремля дала про себе знати. Заходи за його участі в РФ та і за кордоном почали скасовувати один за одним.

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