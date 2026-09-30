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Родина Гайден Панеттьєрі відреагувала на судовий позов Володимира Кличка: що вони про це думають

Анастасія Какун
Анастасія Какун
Time to read3 хв
icon 19,9 т.
Родина Гайден Панеттьєрі відреагувала на судовий позов Володимира Кличка: що вони про це думають
Родина Гайден Панеттьєрі прокоментувала судовий позов Володимира Кличка

Родина Гайден Панеттьєрі відреагувала на рішення її колишнього нареченого, українського боксера Володимира Кличка, подати позов до суду з метою отримати опікунство над майном акторки, яке отримає в спадок їхня спільна донька Кая-Євдокія. Близькі знаменитості повністю підтримують спортсмена в цьому, адже вважають його відданим батьком, який дбає про інтереси матері своєї дитини.

Відповідну інформацію повідомляє TMZ. За даними таблоїду, рідні Панеттьєрі сприймають звернення Кличка до суду виключно юридичною формальністю.

Родина Гайден Панеттьєрі відреагувала на судовий позов Володимира Кличка: що вони про це думають

Рідні Панеттьєрі підтримали Кличка

"Володимир – чудовий батько і ми йому вдячні", – підкреслили близькі акторки.

Зауважимо, що в своєму позові Володимир Кличко наголосив: вердикт щодо активів Гайден Панеттьєрі має бути постановлено "негайно", адже це дасть йому широкі повноваження ухвалювати рішення від імені Каї. Боксер має хвилювання, що у випадку затягнення справи, майно знаменитості можуть привласнити сторонні особи.

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У клопотанні спортсмен зазначав, що незадовго до смерті Панеттьєрі найняла службу охорони для захисту свого будинку в Лос-Анджелесі після того, як невідомий проник на його територію. Окрім того, акторка змінила замки в нерухомості та вивезла звідти цінні речі, але й ці заходи не гарантують, що вищезгадана особа не спробує знову привласнити майно. Отримання опіки над активами Гайден Панеттьєрі дало би Володимиру Кличку виключне право ним розпоряджатися.

Родина Гайден Панеттьєрі відреагувала на судовий позов Володимира Кличка: що вони про це думають

Боксер прагне стати опікуном майна акторки, яке потім перейде в спадок їхній доньці

Джерело: Х Гайден Панеттьєрі

Нагадаємо: романтична історія акторки та боксера почала розвиватися в 2009 році. Тоді вони познайомилися на вечірці спільних друзів. У 2013-му пара оголосила про заручини, а вже через рік Гайден Панеттьєрі народила від Володимира Кличка доньку. Щоправда, поява дитини не наблизила момент їхнього весілля. Стосунки знаменитостей дали тріщину, тож у 2018 році вони розійшлися.

Народження Каї стало початком досить важкого періоду в житті Панеттьєрі. Акторка страждала від післяпологової депресії, а покращити свій стан намагалася завдяки алкоголю, а потім і наркотиків. Це призвело до появи залежностей. Гайден Панеттьєрі почала боротися зі шкідливими звичками, однак все ж ухвалила складне рішення – опіка над донькою перейшла до Володимира Кличка.

Родина Гайден Панеттьєрі відреагувала на судовий позов Володимира Кличка: що вони про це думають

Акторка страждала від наркотичної залежності

Джерело: Instagram Гайден Панеттьєрі

Серце знаменитості зупинилося у віці 36 років 16 серпня 2026-го. За результатами розтину, причиною смерті Панеттьєрі став токсичний вплив кількох речовин, серед яких фентаніл (синтетичний опіоїдний анальгетик) та алпразолам, який призначають для лікування тривожних розладів та панічних атак.

Раніше OBOZ.UA розповів, що ексдружина Віталія Кличка зізналася, про що розмовляла з Гайден Панеттьєрі незадовго до її смерті.

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