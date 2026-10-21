Режисер ''Коли ти вийдеш заміж?'' Комаровський розповів, як дізнався про онкологію, і дав пораду українцям

Український режисер Олексій Комаровський, якому нещодавно діагностували рак шкіри, розповів, як помітив перші ознаки хвороби. На обличчі кінематографіста, відомого за фільмами "Коли ти вийдеш заміж?", "Коли ти розлучишся?" та "Хрещастик 48/2", спочатку з'явилася червона пляма, яка згодом перетворилася на утворення.

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Оскільки нічого не боліло, він не поспішав звертатися до лікарів. Зрештою пройти обстеження Комаровського переконала подруга, яка тричі радила йому перевіритися. Про це режисер розповів в Instagram.

"Спочатку була просто якась червона пляма на обличчі протягом кількох місяців. Потім якийсь прищ наріс. Нічого не боліло, не турбувало. Я думаю, можливо якийсь укус. Моя подруга мені тричі сказала сходити провіритися. Я пішов, думав, де я, а де рак, це нереально. Реально..." – пригадав режисер.

За словами Олексія, він не міг повірити, що в нього може бути онкологічне захворювання. Однак після обстеження його побоювання підтвердилися. Режисер зізнався, що, почувши діагноз, перелякався, і подякував подрузі за наполегливість.

"Найпідступніше те, що зовні ураження може бути зовсім маленьким, а під шкірою – поширюватися значно глибше й ширше, ніж здається", – наголосив Комаровський.

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Комаровський наголосив, що вирішив публічно поділитися своєю історією не заради співчуття, а щоб застерегти інших від подібної помилки. У дописі до відео він пояснив, що зовнішні прояви раку шкіри можуть здаватися незначними, хоча ураження здатне поширюватися значно глибше під шкірою.

"Якщо це відео допоможе хоча б одній людині вчасно виявити рак шкіри, значить, я недарма його зняв", – зазначив режисер.

Він закликав українців не ігнорувати зміни на шкірі та звертатися до дерматолога для перевірки. Водночас Олексій зауважив, що поява плями чи прища не обов'язково свідчить про онкологію, тому не варто панікувати – важливо вчасно з'ясувати причину.

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Як повідомляв OBOZ.UA, пухлина режисера потребує термінового хірургічного втручання. На момент оголошення новини Олексій Комаровський чекав на дату операції та не знав, як зміниться його зовнішність після лікування.