Режисер ''Коли ти вийдеш заміж?'' Комаровський розповів, як дізнався про онкологію, і дав пораду українцям

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Які пенсії отримують українціУкраїнцям показали оновлені розміри пенсій: як змінилась сумаЗеленський проти Трампа: ставка на виборців і новий Конгрес США. Що ще визначатиме позицію американського президента щодо України. Інтерв’ю з ВеселовськимЗеленський проти Трампа: ставка на виборців і новий Конгрес США. Що ще визначатиме позицію американського президента щодо України. Інтерв’ю з ВеселовськимЗа українські 10 копійок заплатять 18 тисячЗа українські 10 копійок заплатять 18 тисяч: якого року має бути монетаВтрати РФ в УкраїніСили оборони відмінусували 1820 окупантів і знищили 11 танків армії РФ: дані Генштабу"Вона мала жити, мріяти, кохати": внаслідок ракетного улару РФ по Києву загинула 21-річна Мар’яна Токарчук. Фото"Вона мала жити, мріяти, кохати": внаслідок ракетного улару РФ по Києву загинула 21-річна Мар’яна Токарчук. ФотоРосія атакувала Київ: є приліт у багатоповерхівку і обʼєкт транспортної інфраструктури, загинули дві людиниРосія атакувала Київ: є приліт у багатоповерхівку і обʼєкт транспортної інфраструктури, загинули дві людиниІлюстрація - жінка з прапором УкраїниУ країні Європи екстрено змінюють правила виплат: до чого готуватися біженцям з УкраїниВідкиньте сумніви та страхи, сьогодні найкращий день для сміливих рішень і дій: гороскоп на 21 жовтня для всіхВідкиньте сумніви та страхи, сьогодні найкращий день для сміливих рішень і дій: гороскоп на 21 жовтня для всіхУ Кременчуці російський дрон влучив в будівлю університету: сталась пожежа, є постраждалі. ФотоУ Кременчуці російський дрон влучив в будівлю університету: сталась пожежа, є постраждалі. ФотоСексуальна експлуатація 7-річної дівчинки: на Чернігівщині судитимуть матір та її спільника. ФотоСексуальна експлуатація 7-річної дівчинки: на Чернігівщині судитимуть матір та її спільника. Фото

Режисер "Коли ти вийдеш заміж?" Комаровський розповів, як дізнався про онкологію, і дав пораду українцям

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read1 хв
111
Режисер "Коли ти вийдеш заміж?" Комаровський розповів, як дізнався про онкологію, і дав пораду українцям
Режисер Комаровський розповів, як дізнався про онкологію. Джерело: instagram.com/aleks_komarovskyi

Український режисер Олексій Комаровський, якому нещодавно діагностували рак шкіри, розповів, як помітив перші ознаки хвороби. На обличчі кінематографіста, відомого за фільмами "Коли ти вийдеш заміж?", "Коли ти розлучишся?" та "Хрещастик 48/2", спочатку з'явилася червона пляма, яка згодом перетворилася на утворення.

Оскільки нічого не боліло, він не поспішав звертатися до лікарів. Зрештою пройти обстеження Комаровського переконала подруга, яка тричі радила йому перевіритися. Про це режисер розповів в Instagram.

"Спочатку була просто якась червона пляма на обличчі протягом кількох місяців. Потім якийсь прищ наріс. Нічого не боліло, не турбувало. Я думаю, можливо якийсь укус. Моя подруга мені тричі сказала сходити провіритися. Я пішов, думав, де я, а де рак, це нереально. Реально..." – пригадав режисер.

Читайте також
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
22,4 т.
Називав Київ "кастрованим", а Крим – російським: де зараз Володимир Бистряков, який працював над легендарним "Петриком П'яточкіним"
22,4 т.
Називав Київ "кастрованим", а Крим – російським: де зараз Володимир Бистряков, який працював над легендарним "Петриком П'яточкіним"
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
3,9 т.
На фронті загинув Кирило "Акуратний" – один із перших українських блогерів: чим він відомий
3,9 т.
На фронті загинув Кирило "Акуратний" – один із перших українських блогерів: чим він відомий
Анастасія КакунАнастасія Какун
2,4 т.
"Ви над тестом ДНК не задумувалися?" CHEEV та Олександр Куровський підірвали мережу схожістю як дві краплі води
2,4 т.
"Ви над тестом ДНК не задумувалися?" CHEEV та Олександр Куровський підірвали мережу схожістю як дві краплі води

За словами Олексія, він не міг повірити, що в нього може бути онкологічне захворювання. Однак після обстеження його побоювання підтвердилися. Режисер зізнався, що, почувши діагноз, перелякався, і подякував подрузі за наполегливість.

"Найпідступніше те, що зовні ураження може бути зовсім маленьким, а під шкірою – поширюватися значно глибше й ширше, ніж здається", – наголосив Комаровський.

Режисер ''Коли ти вийдеш заміж?'' Комаровський розповів, як дізнався про онкологію, і дав пораду українцям

Олексій Комаровський розповів, як помітив перші ознаки хвороби. Джерело: instagram.com/aleks_komarovskyi

Комаровський наголосив, що вирішив публічно поділитися своєю історією не заради співчуття, а щоб застерегти інших від подібної помилки. У дописі до відео він пояснив, що зовнішні прояви раку шкіри можуть здаватися незначними, хоча ураження здатне поширюватися значно глибше під шкірою.

"Якщо це відео допоможе хоча б одній людині вчасно виявити рак шкіри, значить, я недарма його зняв", – зазначив режисер.

Він закликав українців не ігнорувати зміни на шкірі та звертатися до дерматолога для перевірки. Водночас Олексій зауважив, що поява плями чи прища не обов'язково свідчить про онкологію, тому не варто панікувати – важливо вчасно з'ясувати причину.

Режисер ''Коли ти вийдеш заміж?'' Комаровський розповів, як дізнався про онкологію, і дав пораду українцям

Він закликав українців не ігнорувати зміни на шкірі. Джерело: instagram.com/aleks_komarovskyi

Як повідомляв OBOZ.UA, пухлина режисера потребує термінового хірургічного втручання. На момент оголошення новини Олексій Комаровський чекав на дату операції та не знав, як зміниться його зовнішність після лікування. 

Схожі теми
зіркираклікування ракуОлексій КомаровськийОлексій Комаровський
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram, Viber та застосунку OBOZ.UA.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись
Завантажуйте застосунок
Завантажити вApp StoreДоступно вGoogle Play
Додайте OBOZ.UA у Google
Додати до бажаних джерел