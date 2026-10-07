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"Ретрит" обернувся істерикою: зірка "Одного разу під Полтавою" налякала своїм станом після "енергетичної практики"

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read3 хв
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"Ретрит" обернувся істерикою: зірка "Одного разу під Полтавою" налякала своїм станом після "енергетичної практики"
Анна Саліванчук налякала своїм станом після "енергетичної практики". Джерело: instagram.com/salivanchuk.anna

Українська акторка Анна Саліванчук налякала своїм виглядом після семигодинної "енергетичної практики". Зірка телесеріалу "Одного разу під Полтавою" записала велике відео із заплаканими та набряклими очима, а просто під час розповіді про пережите знову не змогла стримати сліз.

Саліванчук опублікувала ролик на своїй сторінці в Instagram і розповіла, що протягом семи з половиною годин намагалася розібратися у власних переживаннях, причинах болю та тому, що заважає їй почуватися щасливою. Акторка зізналася, що досі не до кінця розуміє, що саме з нею відбувається, однак переконана: після цього досвіду їй хочеться змін.

"Ось такий вигляд має людина після "енергетичного ретриту". Сім з половиною годин – і я зараз ніби порожня. Намагалася за ці сім годин з провідником знайти причини свого болю, причини того, що блокує мене від того, щоб стати щасливою. Причини того, що я живу в якійсь ілюзії і сама себе обманюю", – сказала артистка.

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Під час зйомки відео Саліванчук зізналася, що досі не до кінця розуміє, що саме з нею відбувається. Водночас вона відчула, що практика змусила її подивитися на себе інакше. Зокрема, артистка заговорила про звичку демонструвати оточенню ідеальну картинку життя, приховуючи власні переживання.

"Ми насправді так часто себе обманюємо. Ми так часто кажемо, що нам все одно, що скажуть люди. А насправді нам не все одно. Я роблю себе завжди ідеальною: ідеальна картинка, красива, нафарбована, одягнена. А насправді нещасна. І притягую це все далі до себе. Живу в якихось ілюзіях", – емоційно розповіла Саліванчук.

Акторка також сказала, що одним із відкриттів для неї стало усвідомлення власного сорому. За її словами, вона зрозуміла, що багато чого в собі блокує саме через цю емоцію.

''Ретрит'' обернувся істерикою: зірка ''Одного разу під Полтавою'' налякала своїм станом після ''енергетичної практики''

Саліванчук показала, у якому стані зараз. Джерело: скриншот

"Я взагалі зрозуміла, що так мало відчуваю. А я думала, що все не так. А в мене заблоковано все. Особливо сором – я не вмію соромитися", – зазначила знаменитість.

Саліванчук не приховувала, що пережитий досвід дався їй важко. Вона також наголосила, що хоче змін у житті та готова докладати для цього зусиль.

"Я хочу змін. І я все для цього зроблю", – сказала акторка.

У підписі до відео Саліванчук уточнила, що записала його одразу після "ретриту". Вона зазначила, що мала "дуже серйозний особистий запит", але не стала розкривати його зміст. Водночас акторка заявила, що наступного дня відчуває певні зміни після пережитого.

''Ретрит'' обернувся істерикою: зірка ''Одного разу під Полтавою'' налякала своїм станом після ''енергетичної практики''

Вона зазначила, що мала "дуже серйозний особистий запит". Джерело: instagram.com/salivanchuk.anna

Як писав OBOZ.UA, раніше Анна Саліванчук уже відверто говорила про емоційне виснаження. Зокрема, після розлучення з Олександром Божковим вона розповідала про складнощі життя мами-одиначки, яка одночасно виховує двох дітей і багато працює. Акторка не раз зізнавалася, що через шалений темп життя їй буває складно впоратися з накопиченою втомою та емоціями.

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